Ключевые тенденции женских пальто на осень-зиму 2022-2023: актуальные новинки сезона

Пальто — самый актуальный предмет гардероба на осень. Но какой именно фасон выбрать для создания стильного и современного лука? Нужно обратить внимание на актуальные тренды. Вот, какие пальто в моде в текущем сезоне.

Кожаное

Практически все изделия из кожи уверенно вошли в моду этой осенью — и верхняя одежда в том числе. Кожаное пальто позволяет создавать очень стильные и даже гламурные луки. Если хотите добавить больше женственности в образ, то можете пополнить гардероб длинным пальто с поясным ремнем. Такая одежда красиво смотрится как с армейскими ботинками, так и с обувью на шпильках или на каблуках.

В клетку

Если говорить об актуальных принтах как для верхней одежды, то нельзя не выделить рисунок в клетку. К счастью, в этом сезоне дизайнеры и стилисты дали нам возможность выбирать цветовую гамму. Пальто может быть черно-белым, черно-зеленым, черно-синим, коричнево-черным и т. д. на ваше усмотрение. Длину тоже выбирайте сами. Актуальны и длинные, и укороченные изделия до середины бедра.

Утепленное

Это изделие — новинка и хит текущего сезона. Наиболее актуальной является верхняя одежда из овечьей шерсти и натуральной кожи. В такой вещи вам точно не страшны никакие холода или морозы, поэтому вы вполне можете носить ее не только осенью, но также и зимой.

Отдавайте предпочтение изделию, прикрывающему бедра. Учтите, что такая верхняя одежда несколько утяжеляет силуэт, добавляет объема. Как для худеньких девушек, это идеальный вариант. С такой вещью можно создавать многослойные образы.

Из искусственного меха

Плюшевые пальто были в моде в прошлом году. Как ни странно, но за год данное изделие не утратило своей актуальности. По-прежнему с ним можно создавать мимишные, теплые и уютные образы.

Тот факт, что в моде пальто из искусственного меха, наверняка понравится зооактивистам и любителям животных. Относительно цветовой гаммы нельзя выделить определенный оттенок. Вы можете выбирать как нейтральные, так и неоновые цвета.

Стеганое и «дутое»

Еще один прекрасный вариант как для холодной погоды — это стеганое «дутое» пальто. Длины изделия — минимум до колена. При желании можете даже облачиться в вещь до пят. Такое пальто лучше всего сочетается с обувью на низком ходу. Например, это могут армейские ботинки на шнуровке, челси или лоферы в зависимости от погоды и сезона. Кстати, это же изделие будет актуальным и предстоящей зимой, поэтому в него точно стоит инвестировать деньги.

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Тренчкот

Данная вещь очень подходит для создания стильных и креативных повседневных образов. Ее можно сочетать с юбками, джинсами, брюками, платьями, с любой обувью. Это тот случай, когда можно поиграть и поэкспериментировать с вещами разных текстур в контексте одного образа. Например, сочетать тренчкот с кожаными штанами.

Другие актуальные фасоны

Помимо вышеперечисленных изделий, актуальными также являются двубортные пальто. Они точно понравятся любительницам классики. В данном случае уместной будет одежда нейтральных оттенков (синего, коричневого и т.д.).

Пальтго-букле — выбор для девушек, обожающих эксперименты с образами. Такую верхнюю одежду можно сочетать как с классическими вещами, так и с вещами в спортивном стиле.

Вы также можете присмотреться к фасону пальто-халат. Нельзя сказать, что такая спасет вас от холодов. Она больше подойдет автоледи.

Укороченное пальто-пиджак – прекрасный выбор как для создания луков в офисно-деловом стиле. Лучше всего такая одежда смотрится с длинными струящимися платьями и юбками. Отдавайте предпочтение нюдовым оттенкам.

В моде в текущем сезоне – оригинальность и уникальность. Если вам попалось на глаза пальто какого-нибудь необычного и нестандартного кроя, то можете смело его покупать и надевать.