Tesla построит электрический танк с автопилотом

Компания Tesla объявила о разработке первого в мире серийного танка на электрической тяге.

Новинка должна перевернуть понятие о классических танковых сражениях и сделать ведение боевых действий по-настоящему экологичным и не таким опасным для климата.

Разработка ведётся под кодовым названием Rhino. Предполагается, что боевую машину отчасти унифицируют с производящимися легковыми авто – так, планируется встроить в неё автопилот со всеми полагающимися датчиками. Для мехвода и наводчика встроят удобные сенсорные экраны с настройкой параметров движения, включая круиз-контроль, с автовыбором цели и играми.

Ожидается, что новый танк будет стоить в несколько раз дороже классических аналогов, но по мере наращивания производства его цена снизится. По требованию Пентагона зарядка Tesla Rhino будет длиться не более 6 часов, а запас хода составит 200 км. Рассматривается вопрос об оснащении машины электромагнитной пушкой.

– Одна из проблем, которые мы сейчас решаем – слишком тихий звук при движении. Мы уже сталкивались с этим в легковых автомобилях и были вынуждены установить внешний генератор звука, – рассказывает один из разработчиков. – Для танка этот генератор разрабатывается с нуля, поскольку его звук быть гораздо громче, он должен устрашать противника на поле боя и в то же время не приводить к преждевременному разряду батареи.

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