 

Мнение: Не вот это вот всё

30.10.2022, 19:10, Разное
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В России необходимо запретить празднование Хэллоуина, особенно после инцидента в Южной Корее, где в давке погибли более 150 человек. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов.

По словам депутата, давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле четко отражает, что обращение к бесам и сатанизму не проходит бесследно.

На выбор есть две скрепные темы: крестный ход или хождение в солдатском строю. Никакой давки, всё по команде, всё очень благолепно. А не вот это вот бесовство.

Как обычно, депутат путает две совершенно разные вещи: банальную неспособность к организации массового мероприятия и его культурную составляющую. Чтобы «отменить», к примеру, Хеллоуин, нужно создать другой, более модный и интересный повод. А этот самый Хеллоуин, наоборот – сделать немодным и неинтересным. Создать отрицательное отношение к нему и резко положительное – к чему-то другому. Всё это закрепить в традиции, создать целое символьное поле вокруг него. Но так как со всем этим неважно, то следует более простое решение «воспретить». Прямо, тупо и недейственно.

Это называется «геокультурная борьба». Одна из трех составляющих – борьбы геополитической (это борьба за ресурсы – причем не только природные, за человеческие, к примеру, тоже), борьбы геоэкономической (под ней понимают борьбу за транспортные и любые иные коммуникации, в том числе и информационные. К примеру, Старлинк Маска, система GPS – это как раз чистой воды геоэкономика, имеющая проекцию как на гражданскую жизнь, так и на военно-прикладное применение). Геокультурная борьба – это борьба за смыслы. Если ты способен создавать смыслы – ты участвуешь в ней. Не способен – ты за бортом. Ничего другого здесь нет.

Предложение Певцова – это предложение человека, который согласен на существование за бортом и даже находит в этом некоторые плюсы.

«Самое печальное не то, что мы в жопе, а то, что мы здесь уже комфортно обустраиваемся и обживаемся»©

Источник: Эль Мюрид


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