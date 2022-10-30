 

Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь

30.10.2022, 18:03, Разное
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Последний брак Примадонны оказался самым крепким – вместе с Максимом Галкиным* знаменитость счастлива вот уже 20 лет. У пары подрастают дети – близнецы Гарри и Лиза в этом году отметили девятый день рождения.

Чего греха таить, у них весьма непростая семья и родители. И Максим Галкин* прекрасно понимает, что разница в возрасте с женой накладывает на него определенные обязательства. Именно он несет ответственность за то, чтобы дети были в курсе, что, скорее всего, их мама уйдет из жизни, когда они еще будет маленькими.

В одном из интервью юморист признавался, что этот момент они уже проговорили. Родные прекрасно знают, что делать в случае смерти Аллы Пугачевой. Семья готовится проводить в последний путь артистку, как бы цинично это ни звучало. Отъехавшая из России звезда постепенно готовит родственников к тому, что им придется обходиться без нее.

Алла Пугачева еще несколько лет назад говорила, что сейчас максимально старается вложиться в детей. Она хочет передать им свои знания, свою мудрость и научить чему-то важному.

Вероятно, она не зря торопится. Ходят слухи, что Примадонна сильно больна, и весной в Израиле проходила серьезное лечение. Также поговаривают, будто знаменитость полысела, что действительно говорит о проблемах в организме.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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