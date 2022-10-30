Дефицит микрочипов затянется, предупреждают гиганты американского ВПК

Спровоцированные пандемией и российской спецоперацией на Украине перебои с цепочками поставок полупроводников будут ощущаться ещё несколько лет, пишет Newsweek. По информации журнала, к такому выводу пришли во многих военно-промышленных компаниях США — включая и те, продукция которых поставляется Киеву.



AP

В ряде крупнейших военно-промышленных компаний США — включая Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman — считают, что дефицит микрочипов и других запчастей, с которым столкнулась страна, может затянуться как минимум на ближайшие два года, пишет Newsweek.

По информации издания, президент, председатель и генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет заявил в ходе недавней телеконференции, посвящённой финансовым делам авиастроительного гиганта, что руководство компании «по-прежнему ожидает, что в долгосрочной перспективе мы вернёмся к росту, однако с учётом последствий пандемии и проблем с цепочками поставок это возвращение мы на данный момент ожидаем к 2024 году, тогда как в 2023-м объём продаж, по нашим прогнозам, окажется таким же, как в 2022-м».

В свою очередь, один из топ-менеджеров Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила в ходе аналогичной телеконференции, что не ожидает серьёзного улучшения в плане перебоев с цепочками поставок, говорится в материале Newsweek. О тех же проблемах упомянул в этом месяце и председатель правления Raytheon Грег Хейс, который во время телеконференции о финансовом положении компании заявил, что ей «в 2022 году пришлось преодолеть весьма серьёзные трудности, начиная от ухода из РФ и заканчивая рекордной инфляцией и сложностями в цепочке поставок», — констатировав, впрочем, что в мире быстро растёт спрос на комплексы ПВО, в том числе и из-за конфликта на Украине, где применяются два комплекса NASAMS, произведённые компанией.

Замечания представителей американского ВПК звучат на фоне боевых действий на Украине, куда многие западные страны поставляют военную технику — включая, к примеру, упомянутые комплексы NASAMS производства Raytheon, а также РСЗО HIMARS, разработанные Lockheed Martin, отмечает обозреватель Newsweek.

По поводу нехватки микрочипов, связанной в том числе с боевыми действиями на Украине, высказалась недавно и глава Министерства финансов США Джэнет Йеллен, пишет Newsweek. Как сказала Йеллен в ходе недавнего публичного выступления, из-за дефицита полупроводников в Америке вставали целые фабрики — а США, которые когда-то производили больше трети всего мирового объёма микрочипов, теперь производят лишь 12%. По словам министра, некоторые аналитики считают, что из-за дефицита полупроводников США потеряли в прошлом году $240 миллиардов прибыли.

Профессор Университета штата Северная Каролина и специалист по управлению цепочками поставок Роберт Хэндфилд ещё в апреле предупреждал, что перебои в мировых цепочках поставок из-за конфликта на Украине, скорее всего, будут ощущаться несколько лет. «Когда происходят такие серьёзные сбои, как конфликт между Россией и Украиной и введение санкций, они за ночь не исчезают — необходимо какое-то время», — говорил эксперт в интервью Newsweek.