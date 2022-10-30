 

Дефицит микрочипов затянется, предупреждают гиганты американского ВПК

30.10.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спровоцированные пандемией и российской спецоперацией на Украине перебои с цепочками поставок полупроводников будут ощущаться ещё несколько лет, пишет Newsweek. По информации журнала, к такому выводу пришли во многих военно-промышленных компаниях США — включая и те, продукция которых поставляется Киеву.


AP

В ряде крупнейших военно-промышленных компаний США — включая Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman — считают, что дефицит микрочипов и других запчастей, с которым столкнулась страна, может затянуться как минимум на ближайшие два года, пишет Newsweek. 

По информации издания, президент, председатель и генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет заявил в ходе недавней телеконференции, посвящённой финансовым делам авиастроительного гиганта, что руководство компании «по-прежнему ожидает, что в долгосрочной перспективе мы вернёмся к росту, однако с учётом последствий пандемии и проблем с цепочками поставок это возвращение мы на данный момент ожидаем к 2024 году, тогда как в 2023-м объём продаж, по нашим прогнозам, окажется таким же, как в 2022-м». 

В свою очередь, один из топ-менеджеров Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила в ходе аналогичной телеконференции, что не ожидает серьёзного улучшения в плане перебоев с цепочками поставок, говорится в материале Newsweek. О тех же проблемах упомянул в этом месяце и председатель правления Raytheon Грег Хейс, который во время телеконференции о финансовом положении компании заявил, что ей «в 2022 году пришлось преодолеть весьма серьёзные трудности, начиная от ухода из РФ и заканчивая рекордной инфляцией и сложностями в цепочке поставок», — констатировав, впрочем, что в мире быстро растёт спрос на комплексы ПВО, в том числе и из-за конфликта на Украине, где применяются два комплекса NASAMS, произведённые компанией. 

Замечания представителей американского ВПК звучат на фоне боевых действий на Украине, куда многие западные страны поставляют военную технику — включая, к примеру, упомянутые комплексы NASAMS производства Raytheon, а также РСЗО HIMARS, разработанные Lockheed Martin, отмечает обозреватель Newsweek. 

По поводу нехватки микрочипов, связанной в том числе с боевыми действиями на Украине, высказалась недавно и глава Министерства финансов США Джэнет Йеллен, пишет Newsweek. Как сказала Йеллен в ходе недавнего публичного выступления, из-за дефицита полупроводников в Америке вставали целые фабрики — а США, которые когда-то производили больше трети всего мирового объёма микрочипов, теперь производят лишь 12%. По словам министра, некоторые аналитики считают, что из-за дефицита полупроводников США потеряли в прошлом году $240 миллиардов прибыли. 

Профессор Университета штата Северная Каролина и специалист по управлению цепочками поставок Роберт Хэндфилд ещё в апреле предупреждал, что перебои в мировых цепочках поставок из-за конфликта на Украине, скорее всего, будут ощущаться несколько лет. «Когда происходят такие серьёзные сбои, как конфликт между Россией и Украиной и введение санкций, они за ночь не исчезают — необходимо какое-то время», — говорил эксперт в интервью Newsweek. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.21 / Вторая очередь Эрмитажа откроется в Геленджике весной 2022 года

21.08.21 / Модная, но все же простоватая прическа: как стилизовать низкий хвост и пучок (примеры звезд Instagram)

23.01.22 / Доктор назвал признаки высокого холестерина, проявляющиеся на ногтях

16.04.21 / Большинство электронных почт сайта «Свободу Навальному!» оказались адресами воинских частей Росгвардии

05.01.21 / После захвата Ираном южнокорейского танкера в Ормузском проливе, Южная Корея направила туда свои силы

23.08.21 / Алеся Кафельникова показала первое фото из загса и назвала дату рождения дочери

09.03.21 / Алексея Навального исключили из «России будущего» из-за наличия судимости

07.09.20 / Лукашенко запретил белорусским IT-специалистам работать в иностранных компаниях

16.10.22 / Пропагандистская “кинолента” Пригожина “Лучшие в аду” за 10 дней набрала более 58 миллионов просмотров

03.07.21 / Розы будут радовать все лето: как ухаживать за цветами в июле и августе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика