Хочет примазаться к Пугачевой: Сбежавшую врушку Собчак забросали камнями

Спешный отъезд Ксении Собчак из России стал громким инфоповодом последних дней. Такое событие не могло не вызвать злословия и подколок со стороны бывших соотечественников. Как только стало известно о том, что скандальная телеведущая пешком пересекла границу между Республикой Беларусь и Литвой, на личный блог Ксении Собчак обрушилась тонна комментариев, в которых ее обвиняли в лицемерии.

“Мадам с двойным гражданством, от которого открещивалась”, “Не усидела на двух стульях”, “Давно пора было делать выбор, а не пытаться лавировать как уж на сковороде”, – разнесли Ксению посетители ее странички, обозвав врушкой. Припомнили ей то, что буквально месяц назад Собчак на голубом глазу заявляла: возле посольства была не она, в слухах нет ни грамма правды, ведь она остается на Родине…

От комментария не смог удержаться и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, Ксения Собчак жалуется на хейтеров, которые буквально забросали ее камнями, желая получить общественную поддержку. Тем самым она хочет примазаться к Примадонне. Телеведущая, уверяет Павел Рудченко, будто завидует тому, что отъезд Аллы Пугачевой вызвал столько разговоров, которые длятся уже полгода, а побег Ксении Собчак привлек к себе значительно меньше внимания.

“Хочет себя приравнять к Примадонне, примазаться к ее статусу”, – уверенно заявил продюсер.