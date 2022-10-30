Мнение: Мир танков и Танки.Онлайн

У нас есть две больших онлайн-игры про танковые бои. В каждую из них играют миллионы, причём не только в России, но и за рубежом.

Заранее прошу прощения у тех, кто провёл в танках тысячи часов, прокачал все ветки, достиг легенды 20 или рейтинга в 10k соответственно. У меня близко нет такого опыта — я всего лишь кратко ознакомился с играми, чтобы получить представление о культурном феномене. Надеюсь, мою дерзость профана отчасти искупит тот факт, что писать я буду не о тонкостях мастерства, а о системе доната, которая имеет как очевидные минусы, так и мало кому известные плюсы.

В Перми компания Альтернатива делает Танки.Онлайн. Вы, вероятно, знаете одного из основателей компании, Антона Волкова. Я периодически ссылаюсь на его «Точку Сборки». (Если ссылка не открывается, значит прокуратура с Роскомнадзором ещё не разбанили случайно заблокированный домен t.me. Тогда прямо переходите в Телеграме на @antonvolkov).

Танки.Онлайн открываются прямо в браузере — одна минута, и вы уже в самой гуще сражения, бодро стреляете из мультяшного вида танков во врагов. Всё происходит быстро, со взрывами и фокусами, а если вас подстреливают, вы тут же возрождаетесь на краю карты, чтобы снова броситься в бой. Стандартная игра занимает 15 минут, чего как раз достаточно, чтобы получить заряд удовольствия и взбодриться. Выйти из боя можно в любой момент и безо всяких штрафов — команды играют не на результат, а развлечения ради.

Мир Танков разрабатывает белорусская студия Варгейминг, которая, впрочем, после февраля сочла за лучшее разделиться разделиться на две — одну для иностранцев, другую для русского рынка. В отличие от Танков.Онлайн, Мир Танков сделал ставку на историчность: насколько, вообще, историчность возможна в современной компьютерной игре. За основу взяты настоящие линейки танков из разных стран, правдоподобная физика и проработанные сцены боёв. Города, кстати, разработчикам удались великолепно — я зашёл в игру после долгого перерыва и вот прямо осознал, зачем мне нужен 4k монитор в 43 дюйма размером и карта 3090Ti к нему.

Историчность приятна — кажется, будто ты не тратишь время в пустую, а проходишь курсы повышения квалификации, запоминая различия между советскими БТ-5 и БТ-7, например. Игрока погружают в классическую ролевую игру, только очень качественную, так как вместо прокачки заклинания молнии он заменяет, например, орудие с 76 до 85 мм — в полном соответствии с реальными разработками конструкторов. Этими знаниями можно даже блеснуть на практике, рассказав что-нибудь про замеченный на постаменте танк.

Лично я подобную эрудированность уважаю. Кто-то знает фамилии второстепенных французских поэтов, кто-то может отличить ирисы от ксифиумов. Кто-то вот разбирается в танковой технике двадцатого века. Почему бы и нет, любопытство всегда хорошо.

Игровой процесс в Мире Танков поскучнее, чем в Танках.Онлайн — по той же причине, по которой биатлон скучнее бокса. «Реалистичный» танковый бой довольно однообразен: доехал до врага, прицелился, выстрелил. Очень примитивная механика: никаких тебе силовых щитов и рельсотронов, только посконные снаряды, которыми противники пытаются пробить друг другу броню.

Впрочем, в реальном футболе, которым увлекаются миллиарды, механика ещё примитивнее — пинай себе мяч, да и всё. На эту базовую механику наслаиваются и тактика, и мастерство, и боевой дух и много чего его ещё. Так и в танках — для опытных игроков базовое «едь да стреляй» раскрывается в массу незаметных новичку деталей.

Как в Танках.Онлайн, так и в Мире Танков главная часть игры разворачивается за пределами полей сражений. Она заключается в том, чтобы прокачивать свои танки: или медленно, получая очки за победы в боях, или быстро, перечисляя разработчикам реальные деньги.

На слабом танке выигрывать сложно, при этом хитрые разработчики специально кидают игрока в такое окружение, чтобы он осознал — ему необходимы танки помощнее, а к ним — ресурсы получше. Проиграл несколько боёв, расстроился, а потом тебя закинули к игрокам послабее, и ты выиграл, причём с хорошим счётом, постреливая всех направо и налево. Получаются эмоциональные качели, которые подталкивают игрока в нужном направлении. Помните, у Пушкина:

Во что бы то ни стало на турнире

Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

Иван подает ему шлем.

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно

Его надеть. Достать мне надо новый.

Какой удар! проклятый граф Делорж!

В Доте, например, такого нет. Если ты плохо играешь в Доту, ты плохо играешь в Доту, и покупать себе крутой скин бесполезно. Чтобы повышать рейтинг в Доте, придётся тренироваться. В танках мастерство тоже имеет значение, но к нему обязательно нужно присовокуплять донат. Чтобы оставаться на уровне и получать удовольствие от игры, приходится платить.

Систему доната выстраивают психологи, причём квалифицированные, изучившие мировой опыт. У обывателя шансов против них немного. К примеру, в донатных играх, — не только в танках, — дают «задания» на каждый день и на каждую неделю. За выполнение заданий получены бонусы, а чтобы выполнить задания, нужно провести несколько боёв. Классический пример задания — убить столько-то врагов, то есть потратить примерно час времени. Выполнил задание, получил положительное подкрепление. На следующий день снова. Раз в неделю — подкрепление побольше, которого уже с нетерпением ждёшь. А через три недели ежедневной игры ловушка захлопывается, так как формируется привычка…

Когда подобные механизмы крепко затягивают игрока, когда он начинает хорошо ориентироваться в происходящем, в работу вступает социализация. Игрок вливается в сообщество, и ему хочется быть «не хуже Сидоровых»: то есть демонстрировать мастерство и ездить на крутых танках. На это, разумеется, нужны деньги и время. Игрок начинает воспринимать танки как важную часть своей жизни, на которую вполне разумно тратить ресурсы.

Казалось бы, плохо — во-первых, создаётся зависимость, во-вторых, чистое искусство игры подменяется соревнованием кошельков. Сами игроки тоже страдают: вместо того, чтобы купить один раз игру за 1500 рублей и наслаждаться, они получают игру «бесплатно», а потом заливают в неё деньги каждый месяц.

Но нет, я сегодня буду менее категоричным. Люди — социальные животные, так что вся наша экономика, всё наше общество в целом построено на гонке за статусом. Кстати, в СССР статус значил ещё больше, чем сейчас — как официальный, в виде досок почёта и вымпелов за ударный труд, так и неофициальный, в виде импортных джинсов. Большая часть людей принимает статусные гонки как должное, зачастую даже как смысл жизни. А раз так, танки являются «меньшим злом», как является меньшим злом, например, цивилизованный пивной бар по сравнению со скамейкой на детской площадке, на которой друзья-колдыри раскупоривают настойку боярышника.

Если супруг заставит игрока в танки продать компьютер, принципиально не изменится ничего. Выкидывал деньги на танки, теперь выкидывает деньги на реальный автомобиль, например. Тратил время, чтобы завоевать уважение в компании танкистов, теперь тратит время, чтобы завоевать уважение в компании собутыльников, любителей ЗОЖ или мотоциклетной банды. Была бы потребность в статусе, а свою группу, чтобы мериться там объёмом бицепса или ухоженностью ногтей, гомо сапиенс найдёт. Танки всего лишь позволяют купить статус с хорошей скидкой, не вырывая из семейного бюджета неподъёмных сумм.

Будучи ценителем игр, я предпочитаю игры без финансовой составляющей, так как донат объективно портит игровой процесс. Если бы я преподавал игры в школе, я бы исключил донатные игры из программы вовсе, чтобы привить питомцам хороший вкус.

Вместе с тем танки — отнюдь не худший вариант. Во-первых, обе игры сделаны весьма качественно, передаю искреннее уважение дизайнерам, программистам, создателям уровней и прочим важным членам команд. Во-вторых, донат там относительно безобиден — по сравнению с азартными системами в других играх, которые иногда доводят зазевавшихся обывателей до банкротства. В-третьих, если уж мы не запрещаем пороки, значит зарабатывать на них должны отечественные производители. Лучше уж танки, нежели какие-нибудь финские Бравл Старс, потрошащие карманы несчастных школьников.

Кстати, если вы запрещаете детям играть в компьютер, если вы не показываете им хорошие компьютерные игры, вы прямо-таки подталкиваете их в объятья хищников. Лучшие игры стоят денег, так как доната там нет, а их создателям надо зарабатывать. Школьники — народ безденежный, так что они по умолчанию выберут игру бесплатную, причём на мобильнике, и это наверняка будет безнадёжно испорченная донатом игра.