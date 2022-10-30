Мнение: В будущем демократии нет

В России с культурным развитием, как мы знаем, все плохо – кино целиком на дотациях, театры тоже, причем засижены старперами каких-то совершенно мафусаиловых лет чуть более чем полностью. В литературе почти без новых имен, микроскопические тиражи. Книжных магазинов на душу населения примерно как в Зимбабве; в музыке и на эстраде тоже, в общем, тоска.

Но есть сфера, в которой наблюдается перманентный бум на протяжении всего постсоветского времени. Это фантастика, или, точнее, фэнтези. На самом деле с серьезными творческими достижениями там тоже негусто, но, по крайней мере, здесь наблюдается некое роение – огромный наплыв «творцов». Выбиться «в писатели» смог, пожалуй, один Лукьяненко, но зато авторов и наименований книг – немеряно. Их, по-моему, десятки тысяч. Тиражи «фантастических» книг тоже крохотные, но они берут числом. Похоже, в общем, что весь свой невеликий литературно-творческий потенциал постсоветский народ собрал и бросил на одно – на фэнтези.

И ведь издательства перманентно загибаются, но фэнтези издают! Значит, своего читателя эти странные книги так или иначе находят, и читатель даже готов платить свои кровные.

Видимо, это неизбежное следствие отсутствия собственно творческого потенциала в населении: не зная, что придумать в реальной жизни, оно кидается в фантазию, причем, прошу заметить, именно в ненаучную – на научную у нас кишка тонка, да и скучно – шестеренки эти ваши, пси-мезоны… Фэнтези непременно связано с «миром магии», то есть с силами и предметами, возникающими ниоткуда по желанию «избранных», аналогом неизбывно русского «по щучьему велению».

Я периодически пролистываю все эти фантазмы российского общественного сознания в ярких обложках – благо, у меня приятель детства, не раз упоминавшийся Коля из ЖЭКа, их любовно собирает и коллекционирует. Фентези наше, как я заметил, в основном двух типов: оно или забирается куда-то в прошлое, зачастую для того, чтобы его как-то «исправить» к вящей славе России – или, наоборот, лезет в будущее, тоже подальше, и там, как ни странно, тоже идут всякие битвы «во славу России» (из этого уже понятно, что вся эта фантастика КРАЙНЕ патриотична).

Но вот что интересно: я стал припоминать, видел ли я хотя бы одну книжку фантастики, в которой бы описывалась демократия – и ни одной не вспомнил! Наоборот: в прошлом, понятно, или Сталин, или цари, но и в будущем, как нечто само собой разумеющееся – некая ИМПЕРИЯ. Всегда! Все «засланцы» в будущее попадают в империю, без исключений, и «служат Императору», что, собственно, чаще всего и означает «служу России».

Даже не президенту! Непременно императору. Даже у Лукьяненко в его «космических операх» – непременно императоры.

Впрочем, это, видимо, некая имманентная черта любой фантастики. Взять, к примеру, советскую классику – Стругацких: там ведь тоже, в «Мире Полдня», ласково обходится вопрос – а кто, собственно, всем этим управляет? И на каких принципах? Про КПСС, правда, авторы не упоминают, но Госбезопасность («Жук в муравейнике») там точно есть… И «Мир Полдня» – не демократия, это точно.

С другой стороны, что еще любопытней, и в западной фантастике – похожая картина! Взять хоть «Звездные войны»: везде Империи!

Массовое сознание, получается, подсознательно ищет какого-нибудь непререкаемого мерзавца себе на шею – а от выбора отказывается. В будущем для «человека массы» демократии нет (2018)