 

Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок “Аншлага”

30.10.2022, 13:51, Разное
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“После той аварии в Германии я долго восстанавливался, учился заново сидеть и стоять, приходилось ходить с костылями, передвигаться на инвалидной коляске, – рассказал Владимир Винокур. – А потом пришла новая беда”,

“Я помню, как мы с “Аншлагом” собирались на корабле в тур по городам Волги, – вспоминает артист. – У меня жутко болел живот, но все равно решил плыть. А Александр Достманиз фирмы “Артэс” уговорил меня вызывать врача”.

Оказалось, тревога была не напрасной – счет шел на часы. “Меня отвезли в больницу, сделали УЗИ и оказалось, что у меня острый перитонит (воспаление париетального и висцерального листков брюшины, которое сопровождается тяжелым общим состоянием организма, угрожает жизни пациента и требует неотложной медицинской помощи – Прим. ред.) , – говорит Винокур. – Меня сразу положили на стол и прооперировали”.

Но и сегодня, на 75-м году жизни, Владимир Натанович не стал больше заботиться о здоровье. Зато работает на износ. “В нашей профессии не уходят, у нас уносят”, – улыбается он.


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