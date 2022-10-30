Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега: Окопался в бункере

Вокруг Никиты Преснякова за последний месяцев создалось множество инфоповодов: то его якобы забрали в армию, то не забрали, то он улетел в США, то сидит в Москве. В конце концов, стало достоверно известно о том, что он пешком перешел границу с Эстонией и скрылся в неизвестном направлении.

Социальные сети внук Аллы Пугачевой тоже забросил: последний пост в его личном блоге датировался началом сентября. Жена Никиты Преснякова, Алена Краснова также хранила молчание. Более того, когда ей звонили журналисты, она, представляясь собственным менеджером, отвечала, что не в курсе о местонахождении ни Никиты, ни Алены.

Совсем недавно стало известно: все-таки Никита переехал в Америку. В этой стране у его матери Кристины Орбакайте есть гражданство, а значит, что он либо тоже имеет его, либо смог по упрощенной процедуре поучить вид на жительство.

Сегодня Никита Пресняков впервые вышел на связь после побега. Выложил в личном блоге видео, на котором видно, что он окопался в бункере. Засел в музыкальной студии вместе с приятелем, где вдвоем приступили к репетициям и записи песен.

Напомним, что внук Аллы Пугачевой строит карьеру музыканта, поэтому для него важно регулярно практиковать свои навыки.