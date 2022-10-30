Twitter заблокировал аккаунт Джо Байдена

Аккаунт президента США Джозефа

Байдена в Twitter оказался заблокирован, а все его сообщения

удалены, сообщила администрация соцсети. Распоряжение о блокировке отдал новый

владелец компании, американский миллиардер Илон Маск, однако формально это произошло из-за нарушений правил соцсети.

Блокировка вызвала гневную реакцию в

американском правительстве и Демократической партии США. Так, спикер Белого

дома Карин Жан-Пьер назвала блокировку аккаунта действующего президента «вопиющим

нападением на демократию, которое не должно остаться без ответа». Спикер Палаты

представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что цензура со стороны частных

компаний в цивилизованном обществе недопустима, и монополию на цензуру должно

сохранять за собой только государство. В ФБР и Федеральной налоговой службе США

пообещали изучить финансовые операции Илона Маска за последние 5 лет, а также

проверить слухи о том, что он хранит у себя дома наркотики.

«Где это видано, чтобы действующего президента

США блокировали в соцсетях прямо накануне выборов? Вы буквально затыкаете рот

нашему национальному лидеру, не даёте ему доносить до широких масс свою

позицию, – прокомментировал ситуацию замглавы ФБР Винцент Олдридж. – Всё это ещё год назад нельзя было представить в нашей стране»

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