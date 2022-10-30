Twitter заблокировал аккаунт Джо Байдена
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Аккаунт президента США Джозефа
Байдена в Twitter оказался заблокирован, а все его сообщения
удалены, сообщила администрация соцсети. Распоряжение о блокировке отдал новый
владелец компании, американский миллиардер Илон Маск, однако формально это произошло из-за нарушений правил соцсети.
Блокировка вызвала гневную реакцию в
американском правительстве и Демократической партии США. Так, спикер Белого
дома Карин Жан-Пьер назвала блокировку аккаунта действующего президента «вопиющим
нападением на демократию, которое не должно остаться без ответа». Спикер Палаты
представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что цензура со стороны частных
компаний в цивилизованном обществе недопустима, и монополию на цензуру должно
сохранять за собой только государство. В ФБР и Федеральной налоговой службе США
пообещали изучить финансовые операции Илона Маска за последние 5 лет, а также
проверить слухи о том, что он хранит у себя дома наркотики.
«Где это видано, чтобы действующего президента
США блокировали в соцсетях прямо накануне выборов? Вы буквально затыкаете рот
нашему национальному лидеру, не даёте ему доносить до широких масс свою
позицию, – прокомментировал ситуацию замглавы ФБР Винцент Олдридж. – Всё это ещё год назад нельзя было представить в нашей стране»
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет