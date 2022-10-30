 

Мнение: Атака дронов

30.10.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские дроны атаковали российские корабли в Севастопольской бухте. По информации Минобороны, все дроны были уничтожены, военные корабли не пострадали. Но тем не менее, Россия мгновенно ответила на атаку дронов приостановкой участия в реализации «зерновой сделки» на неопределённый срок, «…поскольку российская сторона больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему Россия не может гаранитировать безопасность сухогрузов? Неужели украинские дроны все-таки повредили военные корабли, которые участвовали в обеспечении безопасности сухогрузов? И сейчас эти корабли не могут выйти в море?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.20 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

25.07.22 / Эксперт считает, что на стоимость икры не повлияет введение Россией маркировки для нее

19.10.21 / Лежим и худеем: четыре рецепта ванн, которые помогут скинуть лишние килограммы

21.05.21 / В борьбе с лишним весом помогут… специи!

14.05.21 / Главное – выбор ткани: советы по созданию летних рабочих образов

06.07.22 / Мнение: Логика параллельной метавселенной

16.09.22 / Ксюндель доехал до Парижу – Личное мнение

25.12.21 / В США угрожают России войной из-за Украины

30.12.20 / Роботы, поступившие на работу в МФЦ, оказались секс-куклами с AliExpress

14.07.22 / Эрмитаж планирует полностью заменить свои экспонаты NFT-копиями к концу 2023 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика