Мнение: Атака дронов

Украинские дроны атаковали российские корабли в Севастопольской бухте. По информации Минобороны, все дроны были уничтожены, военные корабли не пострадали. Но тем не менее, Россия мгновенно ответила на атаку дронов приостановкой участия в реализации «зерновой сделки» на неопределённый срок, «…поскольку российская сторона больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему Россия не может гаранитировать безопасность сухогрузов? Неужели украинские дроны все-таки повредили военные корабли, которые участвовали в обеспечении безопасности сухогрузов? И сейчас эти корабли не могут выйти в море?

Фотография отсюда

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