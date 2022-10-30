Мнение: О маленьком Пёрл-Харборе в городе славы

Утро выдалось недобрым, впрочем, на девятом-то месяце подобное начало дня перестало быть редкостью. Атаки, «хлопки», дроны — слова эти прочно вошли в обиход и быт. Относительной инновацией можно считать разве что применение подводных беспилотников в комбинации с воздушными при нападении на корабли Черноморского флота России в Севастополе.

Вместе с тем, какой-то особой «перемоги», судя по сводкам с места событий, не случилось. Но началась «зрада»…

В ночь на 29 октября украинские подводные и воздушные беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Минобороны назвало произошедшее терактом, а севастопольский губернатор описал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

Поначалу многие украинские источники говорили, что пострадал или даже затонул российский фрегат «Адмирал Макаров». Но подтверждений этому не появилось. Минобороны России сообщило, что незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное. С другой стороны, по данным оборонного ведомства, в атаке участвовали семь подводных дронов и девять воздушных, при этом три подводных аппарата сумели прорваться на рейд Севастополя. Также были сообщения, что за всем процессом наблюдал с безопасного расстояния американский БПЛА Global Hawk, вероятно, фиксируя работу ПВО, после чего благополучно вернулся на базу со всей собранной информацией. Так что сложно сказать, насколько успешным отражение этой атаки посчитают в Генштабе и какие выводы сделают.

Ещё один момент — некоторые подвергшиеся атаке корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности гуманитарного морского коридора в рамках инициативы ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Однако со стороны Организации даже «озабоченности» по этому поводу не поступило. Зато когда #Россия объявила, что ввиду этого нападения она уже не может гарантировать безопасности путей транспортировки украинского зерна и потому приостанавливает «зерновую сделку», осуждение полилось широкой рекой. Со всех сторон, включая и американскую, ну а #Украина, для которой ручеёк экспортной выручки от продажи зерна, что называется, имеет значение, так и вовсе закатила многочасовую истерику с требованием «жёсткой реакции», нового оружия и прочей помощи. Что лишь подчёркивает масштаб «зрады».

Хотя тут #Россия, скорее, в своём праве: по условиям соглашения, никакие военные корабли, никакие беспилотные и пилотируемые аппараты, подводные ли, надводные ли, не могут появляться даже в относительной близости от «зернового коридора» без предварительного согласия на это Совместного координационного центра. Так что «осуждальщикам» стоило бы в первую очередь озаботиться тем, откуда взялись эти беспилотники и кто санкционировал атаку на российские суда, задействованные в обеспечении «зерновой сделки». Но это — слишком неудобный вопрос.

В общем, приостановка соглашения — скорее, разумная предосторожность «до выяснения всех обстоятельств». В рамках формального права всё логично. С другой стороны, полное прекращение сделки чревато конфликтом с Турцией, оставшейся одним из немногих «окон» для некоторого обхода различных санкционных ограничений. Поэтому Москва, вероятно, в очередной раз «проявит добрую волю».

И будет ждать повторения атак, которые могут стать более массовыми и успешными?

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