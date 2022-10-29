 

“Я задыхался и не мог ходить”: 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце

29.10.2022, 22:40, Разное
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Тогда говорили, что у отца короля российской эстрады болезнь протекает в хронической форме, поэтому госпитализация имеет плановый характер. Сам же Бедрос называл сообщения о своей госпитализации уткой. Отец певца заверил, что сейчас находится на даче и хорошо себя чувствует.

При этом, как предполагалось, сердце стало беспокоить звезду после перенесенного коронавируса. “Никакого ковида у меня не было! – сообщил Бедрос в эксклюзивном интервью “Дни.ру”. – Я лежал в больнице с сердцем. Потому что ходить не мог, задыхался. Но теперь все проблемы позади”.

Бедрос Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце – ему установили кардиостимулятор. “Три дня назад поставили аппарат (показывает на грудь – Прим. ред.). И сердце сейчас работает как мотор! – радуется 90-летний артист. – 60 ударов в минуту! А раньше было всего 30”.

Как говорят врачи, для взрослого человека эта норма составляет 60-80 биений в минуту, но при определенных условиях норма может быть и 50 ударов (у тренированных людей) и 90 (у женщин и молодых людей).

В декабре певец планирует отработать большой юбилейный концерт в Кремле. “Силы есть, желание есть, сердце теперь тоже в порядке”, – говорит он и показывает на грудь.


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