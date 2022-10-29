Где найти седьмого мужа? – Личное мнение

Пока вы тут ничего не делали, Лолита Милявская поехала на концерт в один из городков области на электричке.

«У нас концерт в Жуковском, дорога туда составляет два с половиной часа на машине, все перекопано, пятница, мы решили, что мы поедем на электричке. Нам сказали, 37 минут», — цитирует довольную исполнительницу Пятый канал.



Фото: Соцсети

Сэкономила деньги, время и радуется. Почему нельзя было выехать на автомобиле заранее, Милявская умолчала.

И в этом молчании заключена тайна.

Что, думаете всё так просто? Ради экономии исполнительница пошла в электричку?

Я думаю, что седьмого мужа, как Катерина — Гошу, Лолита решила найти в общественном транспорте.

Нет, ну а чего? Нужно сесть и строго смотреть на ботинки мужчин в вагоне. Как найдёшь грязные, неодобрительно посмотреть — пусть оправдывается. А потом уж пусть подгоняет к перрону такси и везёт на концерт.

Если кто-то скажет сейчас, что история фантастическая и в реальности нереальна, то баба Лола расстроится. Да и не такая уж нереальная история, знаете ли! Вспомните, как Джон Сноу познакомился с Дейенерис Таргариен — драконы летают, зима близко, белые ходоки на подходе.

Вот это — нереальная история. А в электричке — вполне себе рабочая схема знакомства.

Знакомились в общественном транспорте? Чем дело кончилось?

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