Мнение: Годовщина Норд-Оста

Нынче практически “юбилей” теракта в Норд-Осте – 20 лет. Штурм с применением типа “усыпляющего” газа провели 26 октября 2002 года! Абсолютно сенсационное видео от Марка Солонина. Я-то был вполне себе современником – помню то время, мама еще была жива, следили за всем “в режиме онлайн”… но мы ничего тогда не поняли.

Марк ничего нового не открывает – читает вслух материалы уголовного дела (!) по факту тогдашнего “штурма” (в результате которого погибло около 125 человек, мирных жителей Москвы – смешная цифра по нынешним временам). Как МЫ на это всё не обратили внимания еще ТОГДА? Просто поразительно.

Самое потрясающее – данные уголовного дела в пыль разрушают основной миф о Норд-Осте, о том самом “усыпляющем газе”. Напомню этот миф (который все и считают правдой): пустили газ, все террористы-камикадзе, державшие пальцы на кнопках-взрывателях огромного количества взрывчатки, мгновенно (!) уснули… и поэтому не успели привести их в действие. В зал ворвался доблестный спецназ – и ради предосторожности перестрелял всех террорюг. К СОЖАЛЕНИЮ, от того, что газ оказался “немножко токсичен” – существенная часть заложников уснула и не проснулась.

Что в этом правда? Оказалось – всё ложь. По простой причине – газ, естественно, не действовал и не мог действовать мгновенно, поэтому “террористы”, если б хотели, сто раз могли бы взорвать себя и всех остальных. И поэтому с “террористами” спецназовцы даже успели провести автоматные перестрелки.

Был один вопрос, который, могу я сказать в свое оправдание, волновал меня и тогда: почему ж убили – сразу – ВСЕХ, вообще всех, захвативших Норд-Ост? Вроде объяснение: потому что они “могли взорвать”. Но они ведь, оказывается, и так могли взорвать! У них была куча времени! Мда…

Но зачем же тогда вообще был усыпляющий газ, если это была явная и понятная террористам угроза, и они могли бы отреагировать на нее сто раз так, как они и обещали – то есть взрывом?! Объяснение Марка потрясает цинизмом… и логичностью: на заложников было плевать, спецназ таким образом спасал сам себя. Резонно полагая, что сонные террористы будут слабее сопротивляться, ЕСЛИ не вздумают взрывать свои “бомбы”…

Я укрепляюсь во мнении, что после Путина (а такое время в любом случае настанет), какая-то новая власть ОБЯЗАТЕЛЬНО проведет повторные расследования по обоим супертерактам “начала путинских славных дел”: и по Беслану, и по Норд-Осту. Там и там были СОТНИ трупов заложников после “штурмов” – и никому до этого не было дела. Прямая линия от Беслана и Норд-Оста к бойне 2022 года проводится сегодня самым очевидным образом. Тогда проглотили – отрыжка оказалась на порядок страшнее.

Может, до каких-то наших потомков дойдет – ГЛОТАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Погибли, по официальным данным, 130 человек, а по информации организованного самими заложниками и их родственниками движения «Норд-Ост» — 174 человека.