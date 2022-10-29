 

Гипотеза мимической обратной связи: действительно ли даже неискренняя улыбка делает нас счастливее

29.10.2022, 21:30, Разное
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Гипотеза мимической обратной связи предполагает, что на субъективные переживания людей влияет их выражение лица. Например, улыбка, как правило, делает человека счастливее, а хмурый взгляд – грустнее. Однако доказательства этой гипотезы до этого времени были неоднозначными.

Новое исследование

Ученые предполагают, что эти эффекты возникают из-за того, что выражение лица обеспечивает сенсомоторную обратную связь. Именно она способствует ощущению эмоций, служит сигналом, который люди используют, чтобы понять текущие эмоциональные чувства, влияет на другие телесные реакции, связанные с эмоциями и/или влияет на обработку эмоциональных стимулов.

Если вы чувствуете себя подавленным, попробуйте улыбнуться. Может быть, физическое проявление хорошего самочувствия поднимет вам настроение. Не верите, что это сработает? Новое исследование развеет ваши сомнения.

Для участия в эксперименте команда ученых под руководством Николаса Коулза из Стэнфорда, набрала 3878 человек из разных стран. Чтобы убедиться, что результаты будут точными, никому из участников не сказали, что исследование было посвящено тому, как искусственная улыбка может повлиять на их настроение. Участникам давали «ложные» инструкции, чтобы скрыть интерес к тому, как будет работать вынужденная улыбка.

Добровольцы улыбались, когда клали ручку между зубами, имитируя фотографию улыбающегося актера, или просто когда их просили улыбаться. Другие сохраняли нейтральное выражение лица. Затем им дали анкету, определяющую уровень их счастья и беспокойства. Также им давали простую математическую задачу – опять же, чтобы скрыть истинную цель исследования.

Результаты исследования

Обработав результаты исследования, ученые сделали заключение, что ощущение счастья оказалось немного выше у тех, кто улыбался или подражал улыбающемуся актеру, по сравнению с теми, у кого было нейтральное выражение лица. Николас Коулз отметил, что «сознательное переживание эмоций должно хотя бы частично основываться на телесных ощущениях».

Заключение

Хотя улыбка может влиять на настроение, вопрос о том, как это происходит, все еще открыт для обсуждения. Возможно, улыбка вызывает положительную эмоциональную обратную связь от других, что может повлиять на то, как человек себя чувствует. Или физиологический акт улыбки может стимулировать биологические процессы. В любом случае, если вам грустно, даже вынужденная улыбка может быть тем стимулом, который вам нужен для поднятия настроения.


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