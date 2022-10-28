“Повел себя достойно”: новые подробности уголовного дела Витаса

На

днях в караоке-баре “Дуэтс” в Москве произошел конфликт между артистом

Витасом (Виталием Грачевым, наст. имя артиста. — Прим. ред.) и сотрудником

Министерства труда РФ Султаном Джандиговым. Драка закончилась травмой чиновника

— у него повреждены слизистые глаз.

Против

Витаса заведено уголовное дело, однако вскрылись новые подробности следствия.

Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Пятым каналом заявил, что артист заступился

за свою жену. Уже допрошены свидетели, которые сообщили подробности инцидента.

“Витас повел

себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд”, — сообщает

адвокат.

Кроме

этого, эксперт подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено по

статье “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”. В то же время юрист не понимает, зачем

чиновник предал инцидент огласке. Если версия про супругу действительно

справедлива, значит мужчина сам начал потасовку. Очевидно, что, если дело

решится в пользу Витаса, репутация чиновника будет сильно испорчена.

Напомним, что это

не первый случай публичной драки с участием Витаса. Ранее мужчине удавалось

отделаться небольшими штрафами.