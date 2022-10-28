 

“Повел себя достойно”: новые подробности уголовного дела Витаса

28.10.2022, 21:39, Разное
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На
днях в караоке-баре “Дуэтс” в Москве произошел конфликт между артистом
Витасом (Виталием Грачевым, наст. имя артиста. — Прим. ред.) и сотрудником
Министерства труда РФ Султаном Джандиговым. Драка закончилась травмой чиновника
— у него повреждены слизистые глаз.

Против
Витаса заведено уголовное дело, однако вскрылись новые подробности следствия.
Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Пятым каналом заявил, что артист заступился
за свою жену. Уже допрошены свидетели, которые сообщили подробности инцидента.

“Витас повел
себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд”, — сообщает
адвокат.

Кроме
этого, эксперт подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено по
статье “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”. В то же время юрист не понимает, зачем
чиновник предал инцидент огласке. Если версия про супругу действительно
справедлива, значит мужчина сам начал потасовку. Очевидно, что, если дело
решится в пользу Витаса, репутация чиновника будет сильно испорчена.

Напомним, что это
не первый случай публичной драки с участием Витаса. Ранее мужчине удавалось
отделаться небольшими штрафами.


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