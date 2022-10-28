Скандалы: Власти Ленобласти воюют с IKEA за землю ценой 7 млн долларов

Этот участок необходим для строительства дороги, однако выкупить его нельзя, так как IKEA принадлежит Нидерландской компании и оформить изъятие в рамках сервитута чиновники не смогли

О проблеме рассказали сегодня на заседании правительства Ленинградской области. По словам председатель комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, участок возле ТРК «Мега-Дыбенко», который принадлежит IKEA, нужен для размещения строительного городка. Здесь должен пройти новый проезд к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово». Но договориться с компанией не удалось, охрана регулярно пытается прогнать рабочих, которых защищает полиция. По словам чиновника, стоимость этого участка составляет 7 миллионов долларов, но выкупать его не собираются, так как IKEA – это компания из недружественной страны.

«Структура принадлежит нидерландской компании, они есть в списках недружественных РФ стран, взаимоотношения с ними поставлены на особый контроль, — сообщил Седов. — Эти выплаты пойдут не туда, поэтому предложено заключение сервитута. Но эта процедура слишком сильно заформализована. Получить все разрешения мы сможем только в конце ноября. Мною было принято решение, чтобы подрядчик вышел на работы, но охранное предприятие «Мега» начало чинить препятствие. Не дали развернуть городок. Полицию вызывали, они пока поддерживают нашу сторону. Мы не затрагиваем собственность, «Меги», но я бы попросил проработать упрощение процедуры выделения сервитута».

По словам Дениса Седова, спорный участок затрагивает два муниципалитета: Заневское и Свердловское поселения. В первом все документы на сервитут оформили. А во втором не смогли. Тут в историю с IKEA вмешался местный ленинградский политический колорит. Дело в том, что до недавнего времени администрацию поселка имени Свердлова держал в осаде бывший и.о. главы, не согласный с решением об отставке. Несколько недель он жил в администрации под охраной ЧОПа. Это противостояние стало кульминацией затяжного политического кризиса, о котором рассказывали «Новые известия». Администрации поселка было явно не до сервитутов в последнее время.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, платить «Икее» за участок не собирались и до санкций и обострения отношений с Западом. Проезд был выгоден торговому комплексу и он сам хотел участвовать в работах, чтобы ускорить его строительство.

«У нас было соглашение с компаний «Мега», которая была заинтересованы в строительстве, они обещали софинансирование, а так же помощь в прохождении всех земельных процедур, — сказал Дрозденко, — выкуп участка вообще не обсуждался. Есть законные способы изъятия для прохождения инженерных сетей, коммуникаций и дорог. Это публичный сервитут. По Свердлова я попрошу соответствующие службы решить вопрос в течение трех дней. Если нет, я буду в ручном режиме вмешиваться в эту ситуацию».

Кроме того, губернатор увязал хозяйственный конфликт с международной политикой.

«Госпожа Урсула фон дер Ляйен сообщила что Евросовет рассматривает вопрос конфискации российских активов, — сказал Александр Дрозденко, — заметьте, ни разу в официальных комментариях наших госорганов не говорилось, что мы будем конфисковывать активы недружественных страх. И даже здесь в случае с IKEA мы говорим о том, что компенсация не звучала в первоначальных договоренностях, потому что это был совместный интерес, и компания сама участвовала в проекте».

Напомним, компания IKEA заявила об уходе с российского рынка. Ритейлер закрыл магазины, сократил штат, ведет переговоры о продаже трех заводов по производству мебели. В то же время, компания не отказалась от бизнеса, связанного с торговыми центрами. IKEA владеет более чем десятью ТРК «Мега» в разных городах России. Эти активы компания продавать не намерена.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”