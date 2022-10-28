Богатый источник омега-3 и витаминов: простые рецепты с семенами льна

Семена льна считаются настоящим суперфудом. Они имеют в своем составе множество полезных для здоровья веществ и витаминов. Кроме того, улучшают работу всех основных систем органов. Как правильно их использовать?

Особенности применения

В терапевтических целях предпочтительнее использовать молотые семена льна. Они лучше усваиваются и быстрее действуют. Но покупать лучше цельный вариант, а затем измельчать уже самостоятельно. Например, при помощи кофемолки или ступки непосредственно перед употреблением. Все дело в том, что, превратившись в порошок, семена могут быстро потерять свои полезные свойства.

Если вы предпочитаете употреблять их целиком, рекомендуется сначала в течение нескольких часов подержать семена в стакане воды. Так они будут легче перевариваться. В противном случае организм выведет их целиком, не усвоив питательных веществ.

Согласно недавнему исследованию, семена льна богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами, витаминам С, Е и группы В. В них в больших количествах присутствует растворимая клетчатка, белки с высокой биологической ценностью, минеральные вещества (железо, магний, кальций, фосфор, цинк, калий) и аминокислоты.

Печенье из семян льна

Для приготовления вкусного и полезного печенья потребуются:

яйца – 1 шт.; сыр – 50 г; цельнозерновая мука – 100 г; масло – 30 г; сырые семечки подсолнуха – 2 ст. л.; семена льна и кунжута – по 1 ст. л.

Сначала нужно растопить масло и обязательно дать ему остыть. Натрите сыр и смешайте его с маслом, яйцом и семечками. В конце добавьте муку. Полученное тесто накрывают пищевой пленкой и выдерживают в холодильнике 1 час. Затем его следует раскатать в тонкий пласт и с помощью формочек вырезать печенье.

Выпекают десерт на предварительно застеленном пергаментом противне. Тесто лучше наколоть вилкой. Выпекают печенье до образования золотистой корочки.

Лимонный сок с семенами льна

Для этого полезного напитка понадобятся:

лимон – 0,5 шт.; семена льна – 1 ч. л.; теплая вода – 1 ст.

Этот напиток способствует улучшению пищеварения и естественной детоксикации. Для его приготовления заранее вымытый лимон выжимают в чашку с водой, после чего добавляют молотые семена льна и хорошо перемешивают. Напиток нужно сразу употребить после приготовления.

Пудинг из семян льна

Пудинг готовится за несколько минут, а необходимы для него следующие продукты:

мука из семян льна – 35 г; вода – 60 мл; яйца – 1 шт.; корица – 0,5 ч. л.; мед – 1 ч. л.

Муку нужно смешать в миске с водой и взбитым яйцом. Поместите получившуюся смесь в микроволновку на 45 секунд. Добавьте корицу и мед, затем снова поставьте в микроволновку еще на 30 секунд. Если консистенция не подходит, добавьте чуть больше воды или молока.