 

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру

28.10.2022, 10:35, Разное
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Балерину всея Руси частенько ругают за то, что она меняет мужиков как перчатки. Было время, когда поклонники не успевали за похождениями артистки: не успевал появиться один любовник, как на его смену приходил другой. Сейчас у Анастасии Волочковой нет “любимого”, так что можно без зазрения совести развлекаться с самцами.

К счастью, в жизни знаменитой блондинки есть мужчина, который всегда готов проводить с ней время и проделывать что-нибудь интересненькое. Речь, конечно, о Никите Джигурде – с ним балерина видится довольно часто. Вот и на этот раз старые друзья встретились на шоу Насти Ивлеевой, правда, то, что они творили на камеру, выглядело не совсем по-дружески.

Звездные приятели должны были повторить челлендж – исполнить вирусный в Сети танец. Парочке показали пару роликов с движениями, которые им и предстояло показать. Однако в итоге Анастасия Волочкова и Никита Джигурда устроили свои танцы – и очень горячие!

После баньки, без одежды, немного вспотевшие они слились друг с другом: музыкант держал артистку за бедра, крепко прижимал к себе, клал руки на ее интимное место. А балерина была в общем-то не против и отдалась своему партнеру – не сопротивляясь, делала все, что ему хотелось.

В какой-то момент певец жестко нагнул светскую львицу и своим причинным местом пристроился к ней сзади. Ну, а звездная блондинка, кажется, осталась довольна от такого представления. В некоторых моментах ролика можно услышать, как она стонет – то ли от удовольствия, то ли от усталости.


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