Женственность не в платье и не в детях: почему важно не вестись на мифы о том, что должна из себя представлять женщина

Как часто нам говорят, какой должна быть “настоящая женщина”: она должна носить юбки и платья, иметь большую семью, посвящать каждую минуту своего времени семье… Но на самом деле эти представления о женственности не имеют ничего общего с реальностью! Женственность – это не красивый наряд и уж точно не забота о семье, женственность – это внутреннее состояние! Сегодня мы расскажем о самых распространенных стереотипах – и о том, почему важно не реагировать на них!

Женственность — это внешний вид

Женственность – это, по сути, состояние души. Это идет изнутри и не обусловлено ношением платья. Любая женщина легко может быть женственной как в вечернем платье, так и в спортивном костюме. Более того, ни одна женщина не станет женственной, если завьет волосы. Наоборот, если женщина не будет чувствовать себя комфортно в одежде, которую она носит, и в том, как она уложила волосы, это отразится на ее внешнем виде!

Женщины несут ответственность за дом и воспитание детей

В настоящее время жизнь становится все более беспокойной. А у женщин все больше и больше обязанностей и ролей: дома, на работе, в обществе. Ведение домашнего хозяйства и воспитание детей может становиться все более и более сложным и приводить к стрессу, когда вы проводите на работе не менее 8 часов.

Совершенно нормально иметь помощника, и для вашего спутника жизни более чем полезно заниматься домашними делами и, прежде всего, воспитанием детей. Вы не должны чувствовать себя виноватой, если у вас нет времени на домашние дела в течение месяца, если вы предпочитаете посвятить вечер со своими подругами. Женщинам тоже нужно время для себя. Пришло время найти баланс!

Женщины должны заботиться обо всех

Нет, не все женщины от природы чрезвычайно заботливы. Не все женщины могут позаботиться обо всем и обо всех вокруг. Есть, например, женщины, которые не могут сохранить жизнь даже растению – и это совершенно нормально.

Некоторые женщины могут не любить готовить ужины и обеды, предпочитая заказывать еду. Некоторые барышни хотят сосредоточиться на своей карьере, а не на домашних хлопотах. Нет ничего плохого в том, что вы предпочитаете эти вещи. Так же, как нет ничего плохого в том, чтобы быть заботливым человеком, если это для вас естественно.

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Все женщины интересуются модой и макияжем

Есть и женщины, у которых совсем другие заботы. Женщины, интересующиеся физикой, механикой, технологиями или спортом. Возьмем пример с гимнастками. Они менее женственны, потому что предпочитают заниматься спортом? Сказать так было бы совершенно неправильно.

Конечно, некоторых женщин интересует все, что связано с модой и макияжем. Но женственность подразумевает нечто большее. Она зависит от того, как вы себя ведете и что вы доносите до окружающих. Женственность – это то, как вы относитесь к себе. Некоторые женщины никогда не красились, потому что предпочитают естественную, природную красоту. Наконец, любая женщина может быть женственной независимо от того, красит ли она губы помадой или нет.

Женственность равна слабости

Современная жизнь все чаще подталкивает женщин к тому, чтобы стать как можно сильнее. Чрезвычайно простой способ наблюдать это — заглянуть в магазины. Одежда для представительниц прекрасного пола становится все более объемной, все чаще демонстрируются мужественные образы.

Женственность часто рассматривается как слабость, но этот факт совершенно неверен! Женщины не слабы от природы, как и мужчины не обязательно сильны. Все зависит от вашего образа жизни и того, как вы хотите жить. И каждая женщина – индивидуальная личность – со своей жизнью и опытом.