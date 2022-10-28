 

Сдали с потрохами: кто заложил подлую врушку Собчак после трусливого побега

28.10.2022, 9:10, Разное
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На этой неделе все только и говорят о скандально известной блондинке. Неожиданно для всех, оставив сына и супруга Константина Богомолова, она покинула Россию. Когда СМИ облетели новости о том, что ее помощника задержали и завели на него уголовное дело, многие подумали, что журналистка совершила трусливый побег, ведь, по последним данным, по этому делу Ксения Собчак проходит как подозреваемая.

Вместе с тем стали всплывать новые и очень пикантные подробности жизни теледивы. Пошли разговоры о том, что она якобы еще до этого получила гражданство Израиля, от которого сама пару месяцев назад открещивалась. В итоге светская львица оказалась подлой врушкой: ее заложил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, который подтвердил, что у нее действительно есть израильский паспорт – собственно, по нему она и попала на территорию страны.

В общем, Ксению Собчак сдали с потрохами. Супруга Константина Богомолова пока прокомментировала только арест своего помощника. О своем статусе в рамках уголовного дела она молчит и, как пишет “Царьград” стпрательно делает вид, будто не является подозреваемой. В блоге блондинки, которая комментирует все новости, не было ни одного упоминания по поводу шумихи вокруг нее.

Между тем, информация о причастности к уголовному делу светской львицы уже дошла до Кремля. Как пишет “Радио 1”, со слов Дмитрия Пескова, там знают о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой.


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