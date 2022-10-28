 

“Расплачивается за грехи”: убившей женщину Большовой предрекли страшный финал

28.10.2022, 9:10, Разное
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ДТП с участием
актрисы русских сериалов Анны Большовой громко прогремело во всех СМИ. Страшная
авария произошла в Калужской области. Актриса сбила нетрезвого пешехода, и
полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Убившей женщину
Анне Большовой светит серьезное наказание, если будет доказана ее вина. Сейчас
следствие выясняет все подробности аварии. Кроме этого, вокруг актрисы
развернулась настоящая интрига — почему же в жизни молодой женщины произошло
такое событие.

Ответ на этот
вопрос попробовала дать Мирослава Коллавини — ясновидящая и участница проекта
“Черное-белое” на Первом канале. Экстрасенсорные способности
Мирославы предрекли Анне Большовой страшный финал.

По словам
ясновидящей, в роду у актрисы были мужчины-разбойники. Из-за них на женскую
половину семьи легло проклятие и тяжелый крест. Все женщины, родственницы Анны
Большовой, переживают несчастья и проблемы.

Коллавини
добавляет, что ситуация Анны усугублена участием в секте с раннего возраста. Напомним, Большова до сих пор не общается с матерью из-за этого влияния.

“Не хочу
озвучивать, но ее ждут новые трагедии. Анна Большова расплачивается за грехи своих
предков”, — говорит экстрасенс. К сожалению, ясновидящая не рассказала,
как актриса может снять с себя родовое проклятие.


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