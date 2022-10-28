“Расплачивается за грехи”: убившей женщину Большовой предрекли страшный финал

ДТП с участием

актрисы русских сериалов Анны Большовой громко прогремело во всех СМИ. Страшная

авария произошла в Калужской области. Актриса сбила нетрезвого пешехода, и

полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Убившей женщину

Анне Большовой светит серьезное наказание, если будет доказана ее вина. Сейчас

следствие выясняет все подробности аварии. Кроме этого, вокруг актрисы

развернулась настоящая интрига — почему же в жизни молодой женщины произошло

такое событие.

Ответ на этот

вопрос попробовала дать Мирослава Коллавини — ясновидящая и участница проекта

“Черное-белое” на Первом канале. Экстрасенсорные способности

Мирославы предрекли Анне Большовой страшный финал.

По словам

ясновидящей, в роду у актрисы были мужчины-разбойники. Из-за них на женскую

половину семьи легло проклятие и тяжелый крест. Все женщины, родственницы Анны

Большовой, переживают несчастья и проблемы.

Коллавини

добавляет, что ситуация Анны усугублена участием в секте с раннего возраста. Напомним, Большова до сих пор не общается с матерью из-за этого влияния.

“Не хочу

озвучивать, но ее ждут новые трагедии. Анна Большова расплачивается за грехи своих

предков”, — говорит экстрасенс. К сожалению, ясновидящая не рассказала,

как актриса может снять с себя родовое проклятие.