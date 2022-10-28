На пути к Армагедону — Пол Крейг Робертс о провокациях США в отношении России

Провокаций в отношении РФ со стороны Вашингтона становится всё больше, пишет бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его мнению, в США истолковывают терпение Путина как отсутствие решимости и идут на обострение конфликта. Но такой подход лишь ставит человечество на путь к Армагеддону.



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Мир стоит перед катастрофой, но не осознаёт этого. Как отмечает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, он в течение многих лет твердил, что провокации Вашингтона в отношении Москвы, включая провокации «марионеточных» стран НАТО, являются «ошибочными и контрпродуктивными».

По мнению Робертса, ещё до распада Советского Союза президент Михаил Горбачёв был открыт для сотрудничества с Западом. Тогда население благосклонно относилось к Западу и с нетерпением ожидало включения страны в западный мир.

Администрации президентов США Рональда Рейгана и Джорджа Буша — младшего, были открыты для этой идеи. Государственный секретарь президента Буша Джим Бейкер подтвердил, что расширение НАТО на восток к советским границам не предполагается, если Горбачёв разрешит воссоединение Германии.

Администрация Билла Клинтона под влиянием неоконсерваторов нарушила слово США на том основании, что оно было дано устно, а не письменно. Тогда войска НАТО начали бомбардировки Югославии, а также было принято решение о расширении Североатлантического альянса к границе России. Тогда, после распада СССР в 1991 году, РФ была слишком слаба, чтобы что-то предпринять, а правительство Бориса Ельцина было марионеточным.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году преемник Ельцина на должности президента Владимир Путин заявил, что РФ не принимает однополярный мир во главе с США, добавив, что страна будет преследовать исключительно свои интересы. Однако тогда Вашингтон проигнорировал подобную «декларацию независимости», учитывая войны на Ближнем Востоке в интересах Израиля.

«Но со временем Вашингтон понял, что РФ вышла из-под контроля и что с этим нужно что-то делать», — пишет Робертс.

И возможность для этого появилась уже в 2014 году. В Кремле рассчитывали, что успешное проведение Олимпийских игр в Сочи повысит авторитет РФ на Западе. Однако США, Великобритания и Германия бойкотировали Олимпиаду, и, пока внимание Москвы было обращено в другую сторону, Вашингтон сверг дружественное РФ правительство Украины. По словам автора статьи, «нацистское, антироссийское правительство», которое США установили на Украине, стало «физически издеваться над русским населением» на территориях, которые ранее входили в состав РСФСР.

В Крыму расположена российская военно-морская база на Чёрном море, которая РФ арендовала у Украины с момента обретения страной независимости. Путин «был достаточно бдителен», чтобы понять, что новое марионеточное правительство на Украине отменит аренду, тем самым лишив Россию доступа к Чёрному морю и через него и к Средиземному морю. Как напоминает Робертс, 97% населения Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, как и русские люди, которые живут в Донбассе.

Тогда «Путин принял просьбу Крыма, но отказал Донбассу». Причина, по которой президент отказал, что спустя восемь лет привело к конфликту на Украине, заключается в том, что Путин позволил западной пропаганде повлиять на его решение. Положительное решение подтвердило бы утверждение западной пропаганды о том, что Путин намерен восстановить СССР.

При этом Робертс полагает, что русскоязычное население Донбасса «ужасно страдало от рук украинских неонацистов, которых Вашингтон поставил в Киеве». И Путин «понял, что нужно что-то делать». Изначально он выступил с инициативой Минских соглашений, но США «запретили Украине соблюдать эти соглашения, а Франции и Германии — обеспечивать их выполнение». Владимир Путин восемь лет пытался продвигать соглашения, у которых не было перспектив, учитывая «очевидные намерения Вашингтона использовать Украину».

При этом в настоящее время метод Путина по проведению спецоперации на Украине для решения этой проблемы «сдерживает его собственные силы, а не силы противников». По мнению Робертса, все признаки указывают на то, что Кремль хочет, чтобы инициатива оставалась в руках Запада. На данный момент Кремль лишь «реагирует на действия врагов». Провокаций Вашингтона становится всё больше, а Москва отвечает не демонстрацией силы, а призывом к переговорам и предложением поставлять энергию странам НАТО. «Неудивительно, что Вашингтон идёт на обострение конфликта», — пишет бывший сотрудник Белого дома. По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны РФ позволило Соединённым Штатам «поставить человечество на путь к Армагеддону».

Автор статьи полагает, что терпение Путина в Вашингтоне рассматривают как отсутствие решимости. И если подобная интерпретация действий Кремля окажется ошибочной, Вашингтон перейдёт красную черту, которая приведёт мир к Армагеддону.