 

В Сети рассказали о самых ярких киноляпах фильма «Красотка»

28.10.2022, 7:55, Разное
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Знаменитая картина «Красотка» 1990 года сделала еще популярнее Ричардк Гира и Джулию Робертс. Однако фильм Гарри Маршалла содержит множество киноляпов, которые заметил не каждый фанат истории Вивиан.

Один из самых кассовых фильмов 1990 года содержит множество ошибок, незамеченных съемочной группой и монтажерами. Даже в самой сцене знакомства бизнесмена и проститутки видны погрешности режиссера. Вивиан подходит к Эдварду с правой стороны, однако далее она уже стоит слева. После «Красотка», образ которой воплотила Джулия Робертс, демонстрирует небывалый аппетит. За завтраком она ест круассан, но уже в другом кадре у нее в руках блинчик, политый кленовым сиропом.

Затем она падает на кровать, закидывая ноги вверх, при этом видно, что они у девушки грязные. Однако как раз перед этим Вивиан приняла душ, поэтому невымытые ноги выглядят очень странно. В самой комнате, если присмотреться шторы меняют свой цвет, становясь из розовых лиловыми. Так же меняется асфальт в эпизоде с приездом Эдварда, если вначале он сухой, то далее уже становится мокрым, хотя никаких осадков не наблюдалось. В сцене борьбы героев Джулии Робертс и Ричарда Гира с Филиппа слетают часы. Но уже в следующем кадре «Красотки» они снова на его руке. Во время игры в поло на площадке видны следы тележки, на которой операторы перевозили кинокамеру.

После похода по магазинам в гостиницу Вивиан возвращается на Каддилаке, однако при съемках в салоне заметно, что это другая марка машины, Линкольн. При этом сумочка главной героини находится у нее под мышкой то справа, то слева, а затем, когда Вивиан дает чаевые, аксессуар снова расположен справа. Во время пикника «Красотка» снимает со своего партнера обувь. Но уже в следующей сцене он читает книгу, а на его ногах видны ботинки.


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