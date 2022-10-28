 

Москва выделила инвесторам 53 участка для строительства соцобъектов

28.10.2022, 7:45, Разное
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Город выделяет инвесторам земельные участка в безвозмездное пользование в рамках Адресной инвестиционной программы. С начала текущего года столица предоставила 62,3 гектара, где построят школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры, уточнил заместитель мэра.

Вместе с социальными объектами инвесторы обустроят сопутствующую инфраструктуру. Это инженерные коммуникации, подъездные дороги, также проведут благоустройство прилегающих территорий.

Так, на улице Энгельса в Щербинке возведут образовательный комплекс на 1,1 тысячи мест. В Десеновском реконструируют Дом культуры, где разместят спортивные, хореографические залы, студии живописи, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Его слова приводит портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в столице еще 30 школ и детских садов к 2027 году. Общий объем инвестиций – 27 миллиардов рублей. Будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.

Напомним, что в Новой Москве возвели 420 тысяч квадратных метров социальной и промышленной недвижимости. Это школы, детские сады, технопарки и другие объекты.


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