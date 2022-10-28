Постпред Польши при НАТО – в отношениях с Североатлантическим альянсом РФ действует рационально

Сегодня НАТО говорит на языке мира, поскольку хочет избежать распространения украинского конфликта дальше на свою территорию, считает постоянный представитель Польши при альянсе Томаш Шатковский. В интервью Interia он также указывает и на рациональность в действиях и реакциях Кремля, который хоть и применяет ядерную риторику, за всё это время так и не бросил прямого вызова НАТО.



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Перед лицом украинского конфликта Североатлантическому альянсу впервые в своей истории пришлось привести в действие свои оперативные планы. НАТО необходимо было проверить полный механизм кризисного реагирования на политическом и военном уровне, рассказывает Interia постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский. «Смотря в целом, мы имеем новые инструменты, которые в настоящее время использует НАТО, и первый крупный военный конфликт у ворот НАТО более чем за 70 лет существования Североатлантического альянса. За эти практически восемь месяцев мы получили бесценный опыт работы в реальных и чрезвычайно сложных условиях. Благодаря этому мы, как организация, стали лучше понимать свои как сильные, так и слабые стороны», — объяснил он в интервью порталу.

По его словам, сила и слабость НАТО сводится к одному знаменателю — единству. В случае атаки на территорию стран — членов альянса, НАТО сообща защитит жертву. Однако, с другой стороны, слабость альянса заключается в самом процессе достижения этого единства. «…Зачастую компромисс обходится дорого… Иногда политика НАТО не так амбициозна, как хотелось бы некоторым. К примеру, в случае с прямой военной помощью Украине», — добавил он.

Постпред Польши при НАТО также подтвердил, что украинский военный конфликт — это не конфликт альянса. Но НАТО на постоянной основе следит за развитием событий на Украине и принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности как стран-членов, так и Киева. «Конечно, НАТО не выступает стороной этого конфликта, но и этот конфликт не безразличен для НАТО. НАТО в качестве организации определило агрессора и обороняющуюся сторону. Страны — члены альянса много делают для помощи Украине», — объяснил Томаш Шатковский. Одновременно он отметил, что иногда возникает оправданное чувство неудовлетворённости, когда речь заходит о вовлечённости некоторых союзников в оказание содействия Украине. Сложно сравнивать масштаб американского или польского участия с «экономной» Германией.

На вопрос Interia, насколько предсказуемым и рациональным политиком для Запада и НАТО на сегодняшний день выступает Владимир Путин, постпред ответил: «Я полагаю, что ни один политик полностью не предсказуем и не рационален. Однако в случае с Путиным преобладает определённая рациональность». В качестве доказательства он приводит тот факт, что во время украинского кризиса РФ так и не решилась бросить непосредственный вызов альянсу. «…Да, я вижу рациональность в действиях и реакциях Кремля… Можно, конечно, спорить: рационально ли было РФ пытаться завоевать Украину, что выходило за пределы её возможностей. Эта попытка привела к изоляции РФ от мира, поэтому, с этой точки зрения, она была нерациональной. Вопрос состоит в том, рациональность Путина — это рациональность с точки зрения РФ или Путина как лидера режима… Мы должны помнить о том, что действия и их последствия, которые неблагоприятны для РФ и россиян, могут быть полезны для Путина и его режима», — разъяснил политик.

Он также рассказал, что риск применения ядерного оружия тщательно просчитывают обе стороны — как НАТО, так и Россия. Североатлантический альянс не может дать себя втянуть в ядерное противостояние с другой ядерной державой, поэтому ему следует сохранить здравый смысл и скромность в плане оказания помощи Украине. «Что отличает Россию от НАТО, так это риторика. НАТО придерживается очень спокойной риторики, хотя одновременно лидеры альянса чётко указывают на то, что НАТО — ядерный альянс. Этот аспект тоже очень важный сдерживающий фактор на всей территории НАТО», — подчеркнул Шатковский. Он обратил внимание на то, что, несмотря на тревожную риторику России, реальных и чётких сигналов о том, что Кремль готов применить ядерное оружие, особенно в отношении стран — членов альянса, нет. По его словам, риторику следует отличать от реальных действий.

В беседе постпред особо отметил то, что сегодня НАТО говорит на языке мира, потому что альянс не желает эскалации военного конфликта, который рискует распространиться на его территорию.