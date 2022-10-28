Полицейский из Нью-Йорка стал демонологом-экзорцистом после того, как столкнулся с неведомым

Бывший полицейский из Нью-Йорка Крис ДеФлорио предпочитает называть себя не экзорцистом, а “религиозным демонологом”, хотя занимается он избавлением домов и людей от злых духов.

ДеФлорио уверен, что он нечто большее, чем экзорцист, так как не просто изгоняет нечисть, но изучает ее. Изучает демонов.

В последние годы ДеФлорио оказался нарасхват, множество людей звонят ему и просят избавить их дома от призраков, которые пытаются столкнуть их с лестницы, злых духов, выселившихся в автомобиль и тд. Если первоначально он занимался этим как хобби в нерабочее время, то в итоге покинул полицию и теперь это его полноценная работа на полный рабочий день.

На днях ДеФлорио и его жена Хармони (которая помогает ему в деле) попал в таблоиды, потому что приехал в штат Мэн, чтобы спасти одного врача от демона, который пытался убить его.

“Я тот, кто приходит первым и определяет, что происходит, и является ли это демонической деятельностью или нет. Я делаю то, что вы бы назвали католическим домашним экзорцизмом, в зараженных демонами домах и в жизни людей”.

Крис ДеФлорио основал некоммерческую организацию New York Demonic Investigation. Официально он не получает денег за свою работу, но ему перечисляют деньги через эту организацию все желающие.

ДеФлорио, которому сейчас 51 год, 19 лет проработал в полиции и наверное работал бы там до сих пор, если бы не случай. В 2009 году у него с женой были проблемы в отношениях и они обратились за советами к церкви. Крис был так воодушевлен той помощью, что им там оказали, что решил помогать церкви и, в частности, начал раздавать Библии после работы на своем 32-участке Нью-Йорка.

И однажды он увидел на улице человека, который вел себя очень странно:

“Этот человек ползал по земле. Он издавал очень высокие звуки, которых я никогда раньше не слышал, и он ел свою руку. Это что-то во мне пробудило. И это изменило весь мой подход к служению Богу”.

После этого ДеФлорио заинтересовался феноменом одержимости и экзорцизмом. А своеобразное “крещение огнем” он получил в 2018 году, когда ездил с благотворительными целями в Руанду. Там он впервые по настоящему столкнулся с человеком, который не просто страдал психическим заболеванием, а подозревался в одержимости злым духом.

Это подтолкнуло Дефлорио к исследованию сути и природы демонов и стать демонологом.

Его полицейское прошлое в новой профессии оказалось очень к месту. Когда ему поступает новое сообщение о доме, где видят призраков или демонов, он первым делом собирает досье на этот дом, опрашивает соседей, очевидцев, собирает доказательства того, какие странные вещи тут видели.

Свое первое расследование ДеФлорио провел во Флориде, в парке развлечений Disney World, где его дочь и ее друзья утверждали, что их преследовала демоническая фигура в отеле. Эта фигура, захлопнула двери номера и оставила отпечаток четырех пальцев на стене.

ДеФлорио решил провести сеанс экзорцизма, он читал молитвы и окроплял помещение святой водой, пока дочь и ее друзья не сказали, что им кажется, что дух покинул номер в отеле.

ДеФлорио начал проводить такие сеансы и в других местах и, хотя ему там за это не платили, слухи разошлись по всей округе и ему стали поступать деньги от членов церкви и местных жителей. В том числе даже от его бывших коллег-полицейских.

В одном случае в Гарлеме полицейский позвал его на помощь после того, как почувствовал присутствие паранормальных сил во время осмотра квартиры подозреваемого в преступлении. А когда таких случаев стало много, ДеФлорио начали звонить и из других штатов.

Женщина из Коннектикута обнаружила демонические изображения на деревянных балках на чердаке, а ее внучка слышала странные ревущие звуки. Полицейское исследование ДеФлории выявило доказательства того, что предыдущий владелец их дома был ведьмой, которая, возможно, вызвала демонов, которых он затем выгнал из дома с помощью молитв.

В самом новом случае ДеФлорио вызвали в округ Арусток, штат Мэн, где врач утверждал, что он подвергся физическому насилию – его столкнул с лестницы демон.

“В этом доме происходило много странных вещей и была активность полтергейста. Система безопасности включалась и выключалась сама собой, летали по воздуху предметы. Мой друг был смущен этим. Это было не то, о чем он хотел бы говорить. Он не хотел, чтобы кто-то думал, что он сумасшедший. Вы знаете, когда кто-то приукрашивает историю – что ж, это было реально. Он в итоге просто списал это на то, что в его доме находилось что-то, что пыталось его убить”.

В ходе своего расследования ДеФлориа поговорил с Шоном Доусом, другом доктора, который был согласен с тем, что доктора мучил какой-то демон, который определенно пытался его убить. Он заявил, что он знал это, потому что он был в машине, которую вел доктор, когда увидел, что личность этого человека вдруг изменилась, и его вождение стало настолько неустойчивым, что они рисковали разбиться.

Доус утверждает, что также слышал странную гитарную музыку, играющую в доме доктора в сопровождении незнакомых голосов. Он обнаружил, что сам доктор играет на гитаре, точнее что-то двигало его рукой под песни, которых он не знал, – и странные голоса исходили изнутри него. Именно тогда Шон Дус вспомнил, что слышал о Нью-Йоркском экзорцисте -демонологе и решил вызвать его.

“Врач был демонически одержим, демоническое нечто вселилось в него. Я не занимаюсь непосредственно экзорцизмом, но я обращаюсь к экзорцистам, когда они мне нужны. На наших глазах это дело превратилось в одержимость демонами”, – рассказывает ДеФлорио.

Тем ни менее, в этом случае ДеФлорио решил сам провести обряд экзорцизма и этот обряд прошел успешно. Доус и доктор считают, что ДеФлорио очистил его и дом от демона. Сам доктор утверждает, что у него нет медицинского объяснения его одержимости или лечения.

Расспросив врача, ДеФлорио выяснил, как демон мог захватить дом и самого доктора. Доктор ранее купил антикварный комод, внутри которого были карты Таро. Затем он нанял спиритуалиста, чтобы тот сжег карты в его камине, что, по мнению Дефлорио, заставило демона вселиться в викторианский дом.

Крис Дефлорио говорит, что он привык к тому, что его услуги высмеиваются скептиками, но считает, что это ничуть не хуже издевательств, которым он подвергался, будучи обычным нью-йоркским полицейским.