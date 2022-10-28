Московская резиденция Деда Мороза открывает новый сезон

В российской столице уже царит предновогоднее настроение. Мегаполис постепенно готовится ко встрече самого волшебного праздника в году. К зимнему сезону подготовились и коммунальные службы Москвы. Новые приключения ждут посетителей усадьбы Деда Мороза. Московская резиденция открывает новый сезон.

Собственная резиденция у главного новогоднего волшебника в столице есть уже давно. Она расположена в музее-заповеднике “Кузьминки-Люблино”. В прошлом году специалисты заметно улучшили усадьбу Деда Мороза. Теперь она может принимать за сезона в два раза больше гостей.

К слову, в этом году для посетителей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы. Новый сезон откроется в следующий вторник, 1 ноября. Москвичи смогут увидеть, как производятся шоколадные конфеты и отправятся в новогоднее путешествие.

Гостей Деда Мороза с 1 ноября будет ждать локация “Терем волшебника”. Здание сконструировано в виде огромного почтового ящика, напоминающего тот, через который дети шлют письма с пожеланиями на Новый год. В тереме посетителей будут ждать сам хозяин и его внучка Снегурочка. Там же гости увидят предметы из сказок.

В новом сезоне москвичам предложат экскурсионную программу “Приключения под Новый год” участника квеста совершат путешествие во времени, чтобы отыскать зиму. Сюжет довольно интересный: в преддверии 2023 года месяцы календаря перепутались и разбежались по разным уголкам усадьбы. Гостям нужно будет отыскать их, выполнить интересные задания и вернуть на места.

Командное приключение с запутанным сюжетом “Тайна новогоднего огонька” понравится посетителям постарше. А для детей и их родителей в резиденции Деда Мороза пройдет мультимедийный квест “Игрушечное королевство “Щелкунчика”. Интерактивные инсталляции создадут в игре фантастическую атмосферу.

Кроме того, все желающие смогут отправиться в “Путешествие по сказочной тропе” – сценарий в этом году обновили. И, конечно, всем понравится волшебная мастерская, где гости смогут научиться украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.