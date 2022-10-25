“Работают на защиту интересов России”: Пригожин с иронией высказался о “воюющих” в составе ЧВК “Вагнер” чехах

Отвечая на вопрос журналистов о вербовке наемников на территории их страны в ЧВК “Вагнер”, Пригожин не без доли иронии заметил, что есть целая сеть вербовочных центров.

“Да, действительно, в Чехии у нас огромное количество вербовочных центров. Вообще, хочу заметить, граждане Чехии прекрасно воюют в рядах ЧВК “Вагнер”. И мы очень гордимся, что они не одни из тех европейцев, которые работают на защиту интересов Российской Федерации с оружием в руках”, — иронично отметил предприниматель.

Пригожин выразил свою признательность англичанам, французам, полякам и румынам, а также проживающим в бывших республиках СССР эстонцам и латышам.

В заключение бизнесмен добавил, что чехи в принципе составляют «костяк некоторых подразделений ЧВК “Вагнер”, а на Бахмутском направлении и вовсе эффективно работает так называемый “Чешский батальон имени Швейка”.