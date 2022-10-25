 

Мнение: Москву тоже накроет радиация?

25.10.2022, 19:10, Разное
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Минобороны России сообщило миру, что при подрыве Украиной «грязной бомбы» радиоактивные вещества могут накрыть Польшу, а также разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров.

Иллюстрируя последствия «подрыва Украиной «грязной бомбы»» Минобороны привело карту последствий радиационной аварии на Запорожской АЭС .

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, авария на Запорожской АЭС и «подрыв Украиной «грязной бомбы»» – это одно и то же?  Или это все-таки разные вещи?

И еще. А если это не Украина, а Россия подорвет «грязную бомбу», радиоактивные вещества все-равно  потенциально накроют только Польшу? Или и до Москвы могут дотянуться? А до Волгограда с Воронежем – тем более?

Источник: Ирек Муртазин


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