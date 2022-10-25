Бузова продолжает настаивать – Личное мнение

Ольга Бузова всё ещё готова стать матерью. Как вы помните, она нашла уже идеального отца для ребёнка.

«Я всегда ему говорю: „Jony, я хочу от тебя детей“. Я просто не понимаю, почему он всерьез не воспринимает мою фразу»



Фото: Соцсети

Так, Джонни, ходи сюда и ответь гОленьке: ты почему до сих пор не воспринимаешь всерьёз предложение?

Чтобы обозначить всё серьёзность намерений Бузовой, достаточно просто её послушать. Читайте:

«Наши дети, мои будут облюбленные. Мои дети будут получать потрясающее образование, мои дети будут получать ласку, внимание, любовь»

Что, исполнитель Джонни, не хочешь разве? Внимательно изучи весь список того, что ждёт ваших детей.

Образование получат. Ласку, внимание с любовью — это важно. Приедет гОленька с гастролей по глубинке, промочит горло и строго спросит, икнув: уроки сделали? А дети — ей: конечно, мамуля! У нас ведь прекрасное образование.

Тут гОленька пустит трезвую слезу на щёку, размажет сопли и скажет, снова икнув, уже мужу: ну что, исполнитель Джонни, всё — как я тебе обещала, помнишь?

«Я не девочка — курортный роман. Я девушка с серьезными намерениями. Самое главное, чтобы это было взаимно, и чтобы не было никаких жертв, и чтобы никому это не причиняло боли», — рассказывает гОленька, как легко с ней ужиться.

Не будь Тарасовым, Джонни, и всё будет прекрасно. Ну, или беги — намерения-то серьёзные!

А вы кому-нибудь хоть раз в жизни пытались доказать, что вы — превосходный вообще вариант? Словами объясняли или поступками? Расскажите, чем дело закончилось!

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