«Секретная специальность» помешала мундепу Липинскому отправиться добровольцем в зону СВО

«Редкая и чрезвычайно секретная специальность» помешала муниципальному депутату, главе округа «Семеновский» Адмиралтейского района Петербурга Яну Липинскому отправиться добровольцем в зону СВО. Об этом он сам заявил Telegram-каналу «Ротонда».

В частности, Липинский рассказал, что еще до начала объявления частичной мобилизации, 20 сентября, подал документы в военкомат и даже начал проходить медкомиссию. Но, несмотря на отличное здоровье, его «секретная и сложная учетная специальность» стала причиной, по которой он не смог уехать.

Авторов Telegram-канала «Невский дозор» очень удивило, что военкомат не привлек здорового, а главное патриотично настроенного мужчину. Это более чем странно, особенно на фоне призыва людей с серьезными медицинскими диагнозами.

«Есть глава муниципалитета Семеновский Ян Липинский. Ему 32 года, он «комсомолец, спортсмен и просто красавец», подходит по состоянию здоровья, а главное ХОЧЕТ отправиться на передовую в качестве добровольца. С другой стороны, есть Роман Миронов, ему 42 года и у него ДЦП. Мужчина с трудом ходит, бегать не может вообще, имеет справку об инвалидности и негодности к воинской службе. Угадайте, кого сотрудники военкомата охотнее отправят на фронт? Правильно, инвалида Миронова», — пишут авторы.

Авторы паблика отметили, что ситуацию с Мироновым уже назвали ошибкой. Но все равно жители Петербурга массово сообщают о нарушениях их прав при частичной мобилизации. Речь идет о вручении повесток в поликлиниках, отправке в воинскую часть практически без возможности собраться и попрощаться с семьей, и даже без прохождения медкомиссии.

Также родственники резервистов жалуются на задержки обещанных выплат, такое произошло с семьей петербуржца с молдавским паспортом. Мужчина ушел добровольцем, а его супруге отказали в выплате положенных денег, сославшись на другое гражданство супруга. В Смольном предусмотрительно пока отмалчиваются, но общественники и жители Петербурга требуют уравнять граждан РФ и поданных других стран в части выплат.