Мнение: Имидж и сексапил

Слышали, наверное, вот такое: “Идеальная женщина должна быть кухаркой на кухне, леди в гостиной и шлюхой в спальне”?

Три комнаты в доме = три имиджа одной женщины.

Представляли, как это выглядит?

Вот она, наша “идеальная женщина”, на кухне. Простая и румяная, расторопно и ловко печет пирожки, бодро шинкует салатики, умело жарит стейки. Волосы ее собраны под платочек, поверх платья – передничек, щечки в муке.

А вот она же в гостиной. Никаких румяных щек, перемазанных в тесте, никакой хлопотливости, грациозные движения, перстни на тонких пальцах, в тонких пальцах – бокал, чуть приподнятая строгая бровь, умная речь.

И ее же преображение в спальне. Растрепанные хищные космы, дикий взгляд, хохот вакханки, непристойные позы.

В попытках объять необъятное от жадности и заменить собой множество конкуренток женщины теряют то, что называется “образ”. И леди она хочет быть, и проституткой, а еще бизнес-вумен и домохозяйкой.

В шестидесятых годах такие как Ксавьера Холландер, Рут Диксон, бывшие проститутки написавшие много книг и ставшие известными писательницами, учили домохозяек быть "шлюхами в спальне", чтобы удержать мужей от походов на сторону.

В результате множество женщин, чей бэкграунд никак не совмещался с имиджем проститутки, пытались изображать из себя публичных девушек. Мужей это отчасти шокировало, отчасти обязывало, отчасти, возможно, умиляло, но в основном грузило. Они ведь не в публичных домах себе жен выбирали.

Сексапил – это часть имиджа, причем такая часть, которая исчезает первой, когда в имидже конфликт.

Чтобы сексапил был и работал на человека, он должен быть вписан в имидж.

У разных типов имиджа разный сексапил.

Вот картинки карт с элементалами, духами-покровителями архетипов, которые были на курсе по имиджу. Помните?

Мы с вами их будем еще подробно разбирать, но попробуйте представить разницу в сексуальном стиле.

(Художник Юлия Несмачнова)

Земной сектор (зеленые элементалы) – хищный сексапил (жесткое + холодное).

(Камень, Земля, Глина)

Это то, о ком говорят "бесовка" и "демон". Это "в тихом омуте черти водятся", с виду немного прохладные, то есть сдержанные, но в глазах блеск, и шепот на ухо о тайных желаниях. Только учтите "тайные желания" теряют свой магнетизм, когда о них говорят прямо и открыто, на них можно только намекать, они любят невербалику.

Глупо будет выглядеть женщина этого типа, если будет строить из себя сладкую ягодку или куклу барби, а мужчина – пушистого котика или супергероя. "Строить из себя" – это значит идентифицировать себя с этим образом и транслировать его в имидже: в одежде, мимике, пластике, поведении, речи.

Жадность – главный враг гармонии. Как и всеядность.

А главный секрет обаяния – целостность образа. И избирательность.

Вы должны брать в имидж лишь то, что подходит вам, что гармонирует с вашим образом.

Представьте, что женщина с конституцией Лава увидела девушку-Росу в сексапильной шапочке с кошачьими ушками.

Шапочка так понравилась ей, что захотелось надеть такую же. И она надела. И идет в этой шапочке. Представили?

Или мужчина-Камень покрасил волосы в розовый цвет, потому что увидел у мужчины-Грязи такой сексапильный имидж. И не понимает, почему встречные люди отводят глаза.

И это диссонанс конституции и статичной декорации, а если мы возьмем диссонанс с кинетикой и вербаликой, будет все еще хуже.

Смотрите дальше своеобразие сексапилов, сверяя с картинкой выше.

Огненный сектор (красные элементалы) – строгий сексапил (жесткое + горячее).

(Лава, Огонь, Молния).

Это те, кому так идет приличное поведение, серьезное отношение к сексу, отсутствие легкомыслия и развратности. Людей с огненным имиджем именно это делает сексапильными. Им нельзя быть холодными во время близости, они должны быть горячи в плане выражения своих чувств, но сохранять чувство достоинства и сдержанность в словах. Невербалика может быть страстной, а любовную речь свою нужно фильтровать.

Очень плохо выглядят женщины огненного сектора, когда ведут себя как капризные девочки и тем более как уличные девки. Вот кто должен оставаться леди всегда, поэтому сексуальная близость для такой женщины допустима только по любви, только взаимные чувства делают секс приличным и позволяют не сдерживать эмоций. Огонь постепенно раскрывается и набирает силу, но может погаснуть в любой момент, если хозяйка так решит.

Для мужчины огненного типа характерно то же самое. Не должен такой мужчина позиционировать себя как веселого бабника и пошляка-балагура, это конец его сексапила. Это должен быть серьезный мужчина, избирательный, близость с которым дорого стоит и многое значит. Вербальная сдержанность должна сочетаться с невербальным огнем, нельзя выглядеть холодным. Но огонь выражается только в проявлении чувств, не надо демонстрировать физическую потенции, не должно быть и намека, что вы пытаетесь с кем-то конкурировать и что-то доказывать, никакой борьбы.

Воздушный сектор (желтые элементалы) – сладкий сексапил (мягкое + горячее).

(Облако, Воздух, Эфир).

Вот кому идут образы и котиков, и кошечек, только не котят, а взрослых пушных животных. Здесь и игривость уместна, и томность, и эмоциональность, и словесная щедрость, и ласковость, и интрига, причем и у женщин, и у мужчин. Много легкости, хотя не легкомыслия, все-таки это горячий тип, а значит в меру ответственный и очень щедрый. Никаких заявок на доминирование в постели не должно быть, ничего патриархального, консервативного, должно быть много воздуха, свободы, света и тепла.

Надо избегать инфернальных тем, извращений, оставаться в светлом спектре, не уходить в тень. В этом случае сексуальность не будет спорить с имиджем, а будет наполнять его энергией сексапила, а имидж в свою очередь будет делать сексапил намного сильней.

Водный сектор (голубые элементалы) – нежный сексапил (мягкое + холодное).

(Грязь, Вода, Роса).

Этому типу идет застенчивость и трогательность. Грязь может быть и дерзкой, но все равно важно сохранять при этом нежную трогательность. Если женщина или мужчина водной конституции пытаются вести себя строго и жестко, они выглядят не просто скучно, их сексапил совершенно исчезает, как будто его и не было. И физическая красота в этом случае не спасет, она тоже померкнет как будто выключился свет.

Не надо строить из себя горячую вакханку или развратного сатира, с водной конституцией это просто смешно. Все, кто влюбляются в такой тип, кто испытывает к нему влечение, мечтают окунуться в нежность и чистоту. Прохлада эмоций делает этот тип красивей, но это не значит, что можно быть отмороженным и безучастным, это значит, что сексуальный интерес должен выражаться в виде нежности и стремлении в этой нежности раствориться, утонуть. Не растворить и утопить другого, а раствориться самому.

Обратите внимание, друзья, смешанные типы, то есть переходные от одного сектора к другому приобретают черты того сектора, с кем они граничат, но совсем небольшие черты, в целом они относятся к своему сектору.

Это касается и поведения в жизни, и сексуальности.

Например, женщина-Эфир – это воздушный сектор, но на границе с огненным, поэтому немного огненных черт у нее тоже есть. Это делает ее идеальный имидж в сексе чуть более сдержанным и чуть более жестким, чем у Воздуха и особенно чем у Облака. Чуть – это значит совсем немного, но все-таки да.

И это касается каждого типа из 12. Очень важно помнить, где на круге типов расположен ваш тип, в каком секторе, между какими типами. Ваш тип всегда будет чуть мягче того, который выше, и чуть холодней того, который правей. Помните, что полюс жесткости – это самый верх круга, полюс мягкости – самый низ, полюс холода – самая левая часть круга, а полюс тепла – самая правая?

Сексапила это все тоже касается в полной мере.

В какой-то мере мы забегаем вперед, дальше мы будем разбирать все подробно, чтобы увидеть и понять логику каждого качества, каждой характеристики.

Но вы должны помнить, для чего мы изучаем типы, чтобы соотнести каждый тип с конкретным набором инструментов по построению идеального имиджа. Пока мы изучили совсем мало инструментов и впереди у нас очень многое.

Попробуйте найти песни (на русском языке) о любви (и страсти) и проиллюстрировать этими песнями разные типы имиджа и сексапила.

В песнях о любви обычно хорошо видна сексуальная идентичность.

Можно не уточнять какой именно тип, достаточно называть сектор: земной, огненный, воздушный или водный.