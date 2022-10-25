Скандалы: Гастер-крыша

Рабочей силе из Средней Азии покровительствуют «16 ведомств»

Главной темой прошедшего на минувшей неделе заседания Совбеза стала «нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере». Так жёстко мигрантская повестка ещё никогда не звучала. Каких перемен теперь ждать – и россиянам, и мигрантам? Выступление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева остряки сравнивают с докладом Никиты Хрущёва на ХХ съезде КПСС – мол, от греха подальше, оба документа решили по горячим следам широкой огласке не придавать. Впрочем, о чём мог говорить Медведев, понятно и так, достаточно перечитать его публичные выступления последнего времени. «Этнические анклавы – рассадники преступности».

«Трудовая миграция – источник этнического криминала». «Нельзя допускать изоляции мигрантов». «Серьёзную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов».

Вряд ли Медведев сообщил членам Совбеза что-то принципиально новое. Зато выступление главы МВД Владимира Колокольцева стало откровением. Оказывается, его министерство закрывает въезд десяткам тысяч среднеазиатских мигрантов, задействованных в обороте наркотиков, а тем временем доля прироста преступлений в этой сфере за год достигла 80%! Но главное, о чём сообщил Колокольцев, дословно: «Есть 16 ведомств, которые заинтересованы в труде мигрантов». Ничего себе крыша! Не в том ли причина и роста преступности, и так раздражающей граждан безнаказанности мигрантов? Как известно, у семи нянек дитя без глаза, а у 16 ведомств должно быть и того пуще.

Ужесточить ответственность

Примечательно, что совсем незадолго до заседания Совбеза глава Таджикистана Эмомали Рахмон буквально «наехал» на Кремль, упрекая российское руководство в «недостаточном уважении»: «Не надо относиться к Средней Азии, как в СССР!» По-видимому, что-то почувствовал, может быть, дух перемен? Кое-какие предложения Медведева из озвученных на Совбезе тезисов известны. Замглавы Совбеза предлагает ограничить проживание мигрантов в частных хостелах, превращающихся в рассадники этнического экстремизма, покончить с практикой прописки мигрантов в «резиновых квартирах» (поймают владельца жилплощади за руку – штраф на 10% кадастровой стоимости квартиры). А главное предложение такое: если стройфирма так уж заинтересована в найме специалистов из Средней Азии, пусть обеспечивает их проживание на территории стройки с ограничением свободного выхода. Какими могут быть эти ограничения – обсуждается. Но массовых пьяных гуляний по улицам городов, сопровождаемых драками и поножовщиной, быть не должно. И работодатель должен нести материальную ответственность за такие инциденты – если не углядел за работниками.

Ещё на Совбезе обсуждали возможность депортации за правонарушение не только того, кто его совершил, но и всего его семейства. Принцип коллективной ответственности, как ожидается, может оказаться весьма действенным методом воздействия на диаспоры. Один привод мигранта в полицию, одна жалоба на его поведение – выдворение из страны без права обжалования. Это то, о чём можно рассказать. Суммируя вкратце: трудовые мигранты должны стать инструментом решения российских проблем, а не наоборот, как сейчас. Поговаривают, что недавний демарш Рахмона случился именно на этой почве – после ознакомления с планами российского руководства.

На особом режиме

Впервые на Совбезе проблемы миграции напрямую увязали с угрозами национальной безопасности России, да ещё и вынесли это определение в название темы заседания. «Сфера крайне чувствительна для национальной безопасности», – подчеркнул президент России. И отметил важность «моральных и региональных факторов» в этой связи. А затем в ходе заседания он припомнил, как ещё в марте 2020 года поручил скорректировать концепцию государственной миграционной политики, и уточнил: ну и как? Скорректировали? Оказалось, что нет – пандемия, спецоперация, не до того было. На что президент отозвался: «Концепция миграционной политики должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Речь идёт об ужесточении режима въезда мигрантов в Россию и регулирования их положения в условиях особого режима».

Некоторые пояснения по итогам заседания дал секретарь Совбеза Николай Патрушев. В ближайшее время начнутся «масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов». Известно, что в них будут широко задействованы силы Росгвардии. Также Патрушев пообещал ужесточить миграционный контроль и ответственность иностранцев за совершённые правонарушения. Но главное – до конца года вступит в действие новый «свод правил» для мигрантов, существенно ограничивающий их возможности вести себя как заблагорассудится. И ещё Патрушев озвучил статистику: в этом году миграция из бывших советских республик Средней Азии в Россию выросла на треть. Ранее, кстати, называли цифры: в России работают от 3,5 до 6 млн среднеазиатских мигрантов.

Огласите весь список, пожалуйста

Принципиальный момент по итогам заседания Совбеза – уточнили термин «места компактного проживания мигрантов». Под ним подразумеваются не «резиновые квартиры» или хостелы, а городские микрорайоны. Таким образом, коррективы скорее всего внесут в приказ 205 МВД, регламентирующий профилактику преступлений участковыми уполномоченными. Участковых «усилят» то ли за счёт ФСБ, то ли Росгвардии (пока это на уровне ведомственных слухов).

Отметим, что прошлой осенью тема мигрантов уже поднималась на заседании Совбеза (повестка ноябрьского заседания звучала так: «О проблемах реализации миграционной политики и задачах по повышению её эффективности» – сравните эту и нынешнюю формулировки). Многие тезисы, озвученные тогда Медведевым, не потеряли актуальности и сегодня – в частности, о том, что привлечение мигрантов не должно ущемлять права российских работников. Занятно и то, что и год назад фиксировался рост административных правонарушений, совершённых мигрантами – на треть по сравнению с 2020 годом. Сегодня он снова вырос, и снова на треть.

В общем, дело за малым – если уж нельзя полностью ознакомиться с докладом Медведева, можно хотя бы узнать названия 16 ведомств, выступающих лоббистами притока мигрантов? Про Минстрой всем известно, «Наша Версия» неоднократно на это указывала. А кто остальные?

Владимир Мукомель, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН, доктор социологических наук

– Ещё до пандемии в поручении президента указывалось на необходимость мер по более рациональному подходу к мигрантам. Акцент был сделан на контроле за мигрантами, и этот контроль предполагалось сделать достаточно жёстким. Вплоть до слежения за геолокацией, что, конечно же, сложно и дорого, как и биометрия, но жизненно необходимо для общества. Упоминалось и ужесточение требований к работодателям, которые должны были в первую очередь предоставлять рабочие места россиянам и только затем мигрантам. Но, как иногда случается, поручения президента не выполнили. Вместе с тем ужесточение миграционной политики (и мер к мигрантам, как частность) сегодня выглядит как попытка переориентации общественного мнения в сторону поиска врага на российской территории. Наше общество весьма ксенофобски настроено в отношении мигрантов. Нужно об этом помнить, чтобы не усугубить ситуацию и не совершать ошибок.

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Наша Версия”