Как сочетать трендовые осенние принты после 50, чтобы не добавить себе лет: стильные приемы и правила

Многие женщины после 50 лет совершают ошибку, отказываясь от изделий с принтом в пользу однотонных вещей нейтральных оттенков. Из-за этого луки становятся скучными, старомодными и прибавляют лет. Разбираемся, как правильно интегрировать принтованную одежду в свой гардероб.

Основные правила

Чтобы не перегружать образ, придерживайтесь простого правила: миксовать вещи с принтами с однотонными изделиями. Чтобы образ получился более гармоничным, подберите однотонную одежду и одежду с рисунком одной цветовой гаммы.

Если вы опасаетесь ярких принтов, тогда берите изделия с оттиском на ткани. Рисунок не будет так сильно бросаться в глаза, зато преобразит ваш образ и сделает его более современным.

Можно ли включать в один образ вещи с разными принтами? Можно, но только если они сделаны из одного материала и имеют одну цветовую гамму.

А теперь вдохновляемся изысканными образами.

Блейзер «под зебру» и брюки

Для создания стильного лука сочетайте удлиненный блейзер с анималистичным принтом и брюки нейтрального цвета. Например, красиво смотрится верх «под зебру» и черный низ. Дополните образ сумкой и обувью из натуральной кожи, чтобы сделать образ более дорогим и элегантным.

Пиджак с геометрическим принтом и джинсы

Для создания лука в офисно-деловом стиле попробуйте сочетать пиджак на пуговицах с геометрическим орнаментом и черные джинсы. Вы также можете рассмотреть вариант легинсов из очень плотного материала. Под низ лучше всего надеть черную блузку без рисунка. Учтите, что пиджак должен быть немного оверсайз.

Завершите стильный лук остроносыми туфлями на каблуках и сумочкой правильной геометрической формы. Образ успешной бизнес-леди готов.

Леопардовое платье и пальто

Для создания женственного и изысканного образа сочетайте платье с принтом «под леопарда» со светло-бежевым пальто или плащом. Оптимальная длина платья — до или чуть ниже колен. Из обуви будут уместны высокие сапоги с широким голенищем (они в моде в этом сезоне).

Клетчатая юбка и свитер

Если вам нужно добавить больше объема в нижнюю часть тела, тогда выбирайте юбку с ярким принтом. Например, очень освежает любой лук и делает его более современным ярко-зеленая или салатовая юбка в клетку. Верх в таком случае должен быть однотонным, но по цвету перекликаться с низом. Лучше всего подойдет зеленый свитер.

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Кофта в полоску и широкие брюки

Если вам нужен стильный повседневный образ с ноткой неформальности, тогда отдавайте предпочтение широким брюкам с накладными карманами. Такая модель называется карго, и она весьма актуальна нынешней осенью.

С такими однотонными штанами с высокой талией прекрасно сочетается полосатая укороченная кофта или свитер. Пусть изделие будет немного оверсайз.

Юбка с абстрактным принтом с кожаная куртка

Чтобы сделать образ более современным и молодежным, включите в него изделие из кожи. Например, косуху. Такой верх можно удачно сочетать с юбкой макси из струящейся ткани с абстрактным принтом. Из обуви подойдут челси или лоферы (желательно из кожи).

Образ тотал-лук

Не только верх или низ может быть с принтом. Вы можете создать образ тотал-лук, облачившись полностью в одежду с принтом. Например, в комбинезон или в брючный костюм в горошек.

Оригинальное решение для поклонниц стиля бохо — это комплект из юбки и кофты с этническим орнаментом. Чтобы образ получился более элегантным и изысканным, примерьте одежду из атласной или шелковой ткани.

Пальто «под леопарда» и удлиненный блейзер в полоску

Удачный пример создания многослойного образа с одеждой разных принтов. Благодаря тому что выдержана одна цветовая гамма, красиво сочетаются между собой изделия с геометрическими и анималистичными принтами.