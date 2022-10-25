 

В стиле панк, ирокез и с длинной челкой: лучшие стрижки пикси с “перьями” для разного типа и цвета волос

25.10.2022, 12:56, Разное
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Стрижка пикси по праву является одной из самых любимых и востребованных, поскольку она подходит практически для всех типов волос. Очень важно выбрать прическу, которая вам больше всего импонирует, а также гармонично сочетается с выбранным стилем. Обратите внимание на разнообразие вариантов, наверняка среди них есть то, который покорит ваше сердце.

С “перьями”

Очень привлекательно смотрится писки с “перьями”. Ее преимуществом является то, что она креативная, эффектная и практичная.

Для укладки вам понадобится минимум времени, поскольку после нанесения стайлингового средства и формирования прически при помощи пальцев она обретет очень привлекательный и кокетливый внешний вид.

С андеркатом

Андеркат сегодня также в тренде, поэтому у вас есть возможность сочетать две модные прически. Оставьте сверху волосы чуть подлиннее и снимите длину полностью с боковых зон. Можете выбрать любую форму, прическа в любом случае будет привлекающей внимание и креативной.

В стиле панк

Необычная, креативная и супермодная стрижка, которая подходит смелым и активным женщинам, мечтающим привлечь к себе внимание. Укладка производится практически за несколько минут, а выглядит прическа так, словно над ней трудились часами. Вам достаточно высушить волосы при помощи круглой щетки и фена для придания объема, и форма готова.

Ирокез

Если вы являетесь креативной и активной представительницей прекрасного пола, которая следит за модой и мечтает всех удивлять, отдайте предпочтение именно этой прическе. Она дополнена андеркатом на боковых зонах, а на верхней части головы присутствуют достаточно длинные волосы, которые вы можете при желании слегка (или достаточно высоко) поднять, используя специальные стайлинговые средства.

С длинной челкой

Челка сегодня в тренде, и, если вам нравится этот элемент прически, можете его гармонично сочетать с любой формой писки. Челка может быть длинной в виде шторки или асимметричной, разделенной прямым или боковым пробором. Выберите вариант, который вам нравится, и наслаждайтесь своим оригинальным внешним видом.

В разных цветах

Если вы являетесь поклонницей креативных причесок и предпочитаете яркие цвета, вас никто не сможет ограничить в выборе. Есть много разных оттенков, начиная с блонда и золотистого и заканчивая синими, зелеными и красными цветами.

Прическа смотрится очень экстравагантно, поскольку пикси сама по себе имеет оригинальную форму, а яркие расцветки только усиливают вау-эффект.


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