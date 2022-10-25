 

Как служба занятости Москвы помогает найти работу людям с инвалидностью

25.10.2022, 12:38, Разное
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Власти российской столицы с заботой относятся к каждому жителю города, особое внимание получают москвичи с ограничениями по здоровью. Служба занятости Москвы помогает им найти работу. С 2021 года помощь получили уже порядка трех тысяч человек с инвалидностью.

Для этого создана специальная база данных с вакансиями. Сегодня там собранооколо 26 тысяч актуальных предложений, которые подойдут москвичам, имеющим ограничения. О работе специалистов рассказала заместитель главы столичного региона по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что власти города делают все возможное для создания комфортной среды, помогающей в социальной коммуникации, адаптации, развитии карьерных амбиций и в профессиональном росте граждан с инвалидностью.

По словам заместителя мэра Москвы, сегодня социальная служба реализует проект “Топ-500 резюме”. Кроме того, специалисты проводят ежемесячные тематические встречи клуба “Хочу работать”, дни карьеры и открытые отборы от крупнейших компаний.

“При поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья”, – отметила Анастасия Ракова.

По словам чиновника, сегодня люди с инвалидностью могут получить работу на специально оборудованном рабочем месте, учитывающем особые потребности кандидата, а также должности с удаленной занятостью.

Однако на поиске работы участие столичной службы занятости не заканчивается. Специалисты сопровождают кандидата и после того, как подходящая вакансия найдена, помогают пройти собеседование, адаптироваться на новом рабочем месте.


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