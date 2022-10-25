Мнение: Точка неопределенности

Около 30 видных конгрессменов-демократов призвали Байдена к прямым переговорам с Путиным. Впервые члены собственной партии Джо Байдена подтолкнули его к изменению подхода к Украине, сообщает Washington Post.

«Партия мира» точно выбрала момент: для демократов сейчас крайне важна консолидация, так как их шансы выиграть дополнительные выборы и сохранить большинство в палатах Конгресса крайне невелики. В Великобритании тоже своя история: Риши Сунак и сам не выглядит ястребом, и неясно, кого именно он возьмет в кабинет на ключевые должности во внешней политике. Вообще, Сунак – это во многом «темная карта» даже для однопартийцев. На британскую политику, впрочем, это всё влияет не сильно, но в любом случае возникает некая точка неопределенности.

Поэтому и «голуби», и «ястребы» сейчас должны что-то предпринять, чтобы качнуть слегка «зависшую» ситуацию в свою пользу.

Возможностей, как всегда, больше у «ястребов». Они могут сыграть на обострение и создать некую необратимую ситуацию. Задача «голубей» – не дать «ястребам» сыграть на обострение.

В любом случае сейчас возникает настоятельная необходимость что-то предпринять. Что именно – гадать нет никакого смысла, выбор возможностей достаточно широк. Главное – создать некий медийно значимый повод, который вынудит либо продолжить «как есть», либо еще сильнее ввести обстановку в эскалационный тренд.

Понятно, что Кремль крайне нуждается в переговорах. Любых и на любую тему. Провалы по всем направлениям делают его позицию очень слабой, но проблема в том, что если всё будет идти, как идёт, то итогом могут стать не переговоры, а капитуляция, где не будет вообще никакой позиции.

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