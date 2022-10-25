NBC объяснил американцам, почему еда стала дороже, а богатые богаче

В то время как на фоне рекордной инфляции одни американцы затягивают пояса потуже, другие ни в чём себе не отказывают, увеличивая траты на статусные вещи и путешествия. Впрочем, по словам экспертов, предпосылки для усиливающегося в стране неравенства появились ещё несколько десятилетий назад после недолгого периода «всеобщего процветания», передаёт NBC.

ЗИНКЛИ ЭССЕМУА, корреспондент NBC News: Сегодня, чтобы заправить машину, обогреть дом и накормить семью, придётся заплатить больше. Инфляция достигает 40-летнего максимума. Многие американцы прикладывают огромные усилия и едва сводят концы с концами, но не все.

Исследовательская компания Spectrum Group сообщает, что в 2021 году более одного миллиона американцев стали миллионерами. Более того, по данным ФРС, многие высокооплачиваемые работники увеличивали свои сбережения на протяжении всей пандемии. Также, согласно этой информации, 1 процент самых богатых граждан владеют почти в 10 раз большим богатством, чем 50 процентов самых бедных, вместе взятых.

Но разрыв в доходах и имущественное неравенство не всегда были такими разительными. Некоторые экономисты, включая Чэда Стоуна из Центра бюджетных и политических приоритетов, говорят, что эта ситуация складывалась десятилетиями.

ЧЭД СТОУН, экономист: В течение первых 25 лет после окончания Второй мировой войны все участники распределения доходов получали прибыль, которая увеличилась примерно вдвое за эту четверть века.

(Отрывок новостного ролика Paramount News за 1956 год.)

ДИКТОР: При мирном процветании с 67 миллионами наёмных работников — самым большим количеством за всю нашу историю, — Соединённые Штаты сегодня представляют собой непревзойденный образец хорошего государственного управления в истории человечества.

(Конец отрывка.)

ЧЭД СТОУН: Неравенство существовало. Между доходами верхней и нижней групп по-прежнему был большой разрыв. Но он не расширялся за этот 25-летний период. И все видели, что их уровень жизни стал в два раза выше.

Ситуация начала меняться в начале 70-х. Стоун связывает это с ростом международной торговли, дефицитом квалифицированных кадров и упадком профсоюзов. По его словам, этот период стал концом «всеобщего процветания».

ЧЭД СТОУН: Экономика начала расти медленнее, чем раньше, и увеличилось неравенство в доходах. У средней и нижней групп рост доходов довольно резко замедлился, в то время как у верхней группы доход продолжал расти. Это изменение стало особенно заметным в 80-х, но оно продолжается до сих пор.

Сейчас занятые полный день наёмные работники в среднем получают немногим более 1 тысячи долларов в неделю, или 54 тысяч доларов в год. Для сравнения, по данным сайта rent.com, средняя арендная плата за апартаменты с одной спальней в США составляет более 1,7 тысячи долларов (в месяц. — ИноТВ).

По словам экспертов, чтобы справиться с ростом цен, потребители стекаются в дисконтные магазины, такие как Dollar General и Dollar Tree. Согласно опросу компании InMarket, 35 процентов потребителей стали гораздо чаще закупаться в магазинах «всё за доллар». А для некоторых людей важную роль также играют продовольственные банки.

Кара Росс из продовольственного банка Восточного Мичигана говорит, что знает об этом не понаслышке.

КАРА РОСС, сотрудница продовольственного банка: Люди получают недостаточно. Они работают на двух или трёх работах. У них может не быть полных социальных гарантий или медицинского обслуживания, чтобы обеспечить свои семьи. И они до сих пор не оправились от последствий пандемии.

Аналогичное мнение высказывает Ким Райрик из благотворительной организации Community Food Connection, расположенной неподалёку от Сан-Диего.

КИМ РАЙРИК, сотрудница Community Food Connection: К нам приходят самые разные люди. Я имею в виду, что многие семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами, и поэтому, если мы можем помочь им с едой, это позволяет им сэкономить деньги для оплаты аренды, ипотеки, коммунальных услуг и тому подобного.

Тем временем богатые тратят больше денег и чаще путешествуют. Генеральный директор Luxury Institute Милтон Педраса говорит, что элитные бренды класса люкс переживают новый бум.

МИЛТОН ПЕДРАСА, гендиректор Luxury Institute: Для многих ритейлеров и многих люксовых брендов первое полугодие стало действительно хорошим или даже отличным. У брендов высшей категории, в том числе Chanel, Hermès, Gucci, Louis Vuitton, было феноменальное первое полугодие. Автомобили пользовались повышенным, я бы сказал, безумным спросом. И даже самые дорогие суперкары, такие как Bugatti и прочие машины за два-три миллиона долларов, были жутко популярны.

И хотя инфляция затрагивает всех, её основная тяжесть приходится на американцев с низкими доходами. Согласно опросу Gallup, рост цен вызывает финансовые трудности у 40 процентов домохозяйств с высоким доходом. Для сравнения: среди домохозяйств с низким доходом этот

показатель составляет 74 процента.

Ради сокращения разрыва многие американцы готовы к переменам. Опрос Pew Research показал, что 66 процентов жителей страны считают, что экономическое неравенство слишком велико. По их мнению, федеральное правительство должно вмешаться и помочь.

ЗИНКЛИ ЭССЕМУА: Но на эту помощь может уйти время. А в краткосрочной перспективе многим американцам остаётся только ждать.

Дата публикации 23 октября 2022 года.