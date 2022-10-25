Кейп как свежая новинка осеннего женского гардероба: с чем и как миксовать актуальные модели сезона

Кейп — это красивая накидка с разрезами для рук, которая может стать акцентным изделием любого вашего осеннего лука. Такая вещь является прекрасной альтернативой верхней одежде. Главное — это правильно ее сочетать. Вот с чем красиво смотрится кейп.

С платьем, юбкой или длинной рубашкой

Кейп хорошо подходит для создания многослойных образов. Например, вы можете надеть водолазку, худи и сверху накидку. Завершат образ брюки и ботинки.

Чтобы образ получился более элегантным, сочетайте кейп с облегающей водолазкой и брюками или легинсами (подойдут также кожаные штаны).

Симпатично смотрится с кейпом платьем миди-длины. Если на улице прохладно, можете под низ надеть легинсы или джеггинсы. Тогда у вас получится прекрасный образ в стиле кэжуал.

С джинсами

Если вас привлекают неформальные луки, тогда сочетайте укороченный кейп с мешковатыми джинсами с низкой посадкой. Из обуви будет уместно что-то спортивное: кеды или кроссовки. Если позволяет погода, то можете отдать предпочтение сандалиям или шлепанцам на низком ходу.

Кейп также можно сочетать со скинни или с облегающими укороченными джинсами. Тогда из обуви будет уместно что-то элегантное. Например, туфли на каблуках или на шпильках.

С брюками

В этом сезоне в гардеробе у каждой модницы должны быть брюки клеш или прямого кроя. Обе модели хорошо смотрятся с трапециевидной накидкой по типу пончо.

Обратите внимание на то, что кейп необязательно должен быть однотонным. Вы также можете надеть изделие с принтом. Если говорить об актуальных рисунках, то в данном контексте будет уместнее анималистичный узор либо узнаваемый принт того или иного бренда.

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Брюки с кейпом позволяют создать изысканный и подходящий для офиса и работы лук. Такой наряд выглядит относительно формально, не вызывающе, поэтому в нем можно отправляться на совещание, собеседование и т.д.

Со шляпой

Подчеркнуть индивидуальность можно с помощью аксессуаров. Осенью уместнее всего будет головной убор в виде широкополой шляпы. Хорошо, если аксессуар будет по цвету сочетаться с кейпом.

Если у вас головной убор и накидка нейтрального неброского оттенка, тогда другая одежда может быть яркой и насыщенной. Например, до сих пор в моде вещи цвета фуксии.

С ботфортами

Если нужно сделать акцент на женственности, изысканности, тогда лучше сочетать кейп с высокими ботфортами. Накидка с застегнутом виде может смотреться как платье и создавать романтичный и элегантный образ. В данном случае рекомендуется выбирать одежду пастельных нейтральных оттенков. Например, белого, молочного, серого и т. д.

Можно сочетать кейп с джинсами скинни, с теплым свитером под горло и с высокими сапогами. Вы можете облачиться во все черное, чтобы получился образ тотал-блэк. Длинная накидка эффектно завершит образ.

Если же вам хочется освежить лук, тогда можете отдать предпочтение кейпу жизнеутверждающего оттенка. К примеру, оранжевого.

Если подберете обувь и свитер в цвет к накидке, тогда получите очень стильный и современный образ. Обратите внимание, что накидка может быть двухцветной (например, желто-оранжевой). В обуви на высокий каблуках и накидке вы будете казаться выше и стройнее, что является существенным преимуществом.