Мнение: Кому выгодно

На фоне внезапной нервной суеты кремлевских и их причитаний насчет «грязной бомбы» автоматически возникает стандартный вопрос Cui prodest? – кому выгодно?

Ответ на него сильно зависит от предпочтений публики. Однако есть объективные обстоятельства, которые могут позволить оценить вероятности ответа «в ту и другую сторону».

Хочу сразу сказать, что я полагаю: интерес к обострению крайне высок у «партии войны», причем у очень конкретной «партии войны» – западной. Ну, и украинской, конечно. Усталость от войны на Западе всё более заметна, активность «голубей» всё сильнее. Вдобавок нужно понимать, что ноябрьские выборы демократы, скорее всего, проигрывают. На прямую помощь Киеву это особого влияния не оказывает, так как ленд-лиз дает право президенту единолично принимать решения без согласований с Конгрессом, но жизнь у демократов теперь точно усложнится.

Возникает настоятельная необходимость обострить ситуацию, существенно снизить активность и возможности «голубей» и вообще противников помощи Украине, подкосить сторонников переговоров с Кремлем. И обострение, связанное с каким-то крайне значимым с медийной точки событием, просто напрашивается. Отсюда и нервная реакция в Кремле, который вдруг с опозданием заметил, что события развиваются крайне неблагоприятно для него, но опоздание очень велико, успеть сделать уже нельзя ничего, остается надеяться, что противники всё-таки не рискнут, так как риски достаточно велики.

Кстати, уже месяц и более назад в не самой известной, но все-таки открытой украинской прессе начали сообщаться некоторые странные подробности и обстоятельства, связанные с активностью англичан на Ровенской АЭС. По всей видимости, до российских лиц, принимающих решения, только через месяц начало доходить, что это жжж неспроста..

Но надежда — не самый лучший вариант любой стратегии. А потому остается только бросать Шойгу на разговор с кем угодно, лишь бы заранее обозначить — это не мы, мы тут ни при чем. Теперь уже подписали на это и НГШ Герасимова – что говорит лишь об одном – всё находится «на волоске». Впрочем, теперь это уже совершенно неважно. Если доктор скажет: в морг, то каталка поедет туда, хочет ли привязанный к ней больной или нет.

Структурно всё очень напоминает историю с Бучей: нужно было срочно сорвать договор, достигнутый в Стамбуле, и столь же срочно был найден повод. Который раскрутили и развернули все договоренности на 180. Быстро, цинично и крайне эффективно.

Кто именно может заказать обострение, тоже роли не играет: англичане или американцы. Или вообще какой-нибудь невнятный по происхождению интернационал. Здесь важно то, что от Кремля что-либо зависит всё меньше и меньше.

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