Невзлюбила тёща! – Личное мнение

Главный эксперт страны и тёща Розя Сябитовна раскрыла страшную тайну неудачи в браке.

Если мамка жены не любит тебя — пиши пропало. Ничего ты, милок, не сделаешь. Так и хочется высунуть язык и добавить «бе-бе-бе».



Ох и невзлюблю я тебя сейчас! Фото: Соцсети

«Причины всех ошибок детей исходят от тещи. Если она не принимает зятя, а еще хуже того — настраивает свою дочь против него, то что бы он ни делал, разницы не будет никакой. Как бы зять ни старался, все зависит от отношения к нему тещи», — то ли припугнула, то ли просто съязвила Сябитовна.

Нет, ну спорить с опытной Сябитовной довольно сложно, когда у самой перед глазами таких примеров масса.

Невзлюбила мамка женишка? Всё, месяц-другой и нет рядом суженого. Уж кто-кто, а мамка знает, что сказать родной дочери, чтобы та взялась за ум и вообще.

Смех — смехом, но вы знаете, чаще всего матери ведь оказываются правы. Опытнее, мудрее, сразу видят бесперспективняк издалека. Знают, женится ли он, заведёт ли любовницу. Сколько будет зарабатывать и станет ли платить алименты.

Я вам больше скажу: всё мама знает лучше! И спасали мамы много раз своих дочек от разбитого сердца.

А вас мамки уберегли от плохого варианта?

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