Мнение: Куда прилетают НЛО, самый мирный в мире гимн и бегство коммуниста в США

1. Виктор Мараховский рассказывает, в какие страны чаще всего «прилетают» неопознанные летающие объекты (ссылка):



Это, ув. друзья — карта сообщений об НЛО в мире с 1906 по 2014 годы. По каким-то таинственным (на самом деле нет) причинам летающие блюдца посещают примерно на 90% англоязычные страны, на 5% страны, находящиеся под мощным культурно-политическим влиянием англоязычных стран, а туда, где английского не знают — стараются вообще не заглядывать.

Мы имеем живое доказательство того, что «небеса изготавливаются на земле» – или, вернее, что понятийный язык тащит за собой в головы носителей полчища тараканов, специфические видения духов и массовые помешательства.

Между прочим, почти та же корреляция наблюдается с процентом трансгендерных активистов или сидящих на антидепрессантах.

…И эти люди зовут нас crazy Russians.

2. Разбор государственных гимнов разных стран от Дзен-канала «Объясняю на пальцах». Чуть ли не в большинстве стран в гимнах поётся про войну, про смерть, про насилие, про врагов (ссылка):



Возьмём гимн США. Буквально первые же две строчки:

О, скажи, видишь ли ты в первых солнца лучах,

Что средь битвы мы шли на вечерней зарнице? <…>

Ночью всполох ракет на наш флаг бросал свет —

Это подлым врагам был наш гордый ответ.

Нет убежища вам, войск наёмных рабам,

Ждёт могилы вас тлен — будет всем по делам.

Только звёздный наш флаг не умрёт никогда

Там, где дом храбрецов, где свободных страна.

О, пусть будет так впредь — где мятежный встаёт

Меж разрухой войны и своим отчим домом.

Славит Бога земля и хвалу воздаёт

Силе, сделавшей нас и хранящей народом.

Довольно воинственны в том числе и гимны некоторых наших недалёких соседей.

Гимн России – один из немногих, в котором война и враги не упоминаются. Наш гимн полностью сосредоточен на самой России, на любви к ней и гордости за неё. Сочинителям гимнов из других стран стоило бы брать с нашей мирной страны пример.

3. Депутат-коммунист попросил политического убежища в США (ссылка):

Экс-депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков после долгого перерыва появился в социальных сетях и рассказал, что получил политическое убежище в США. Об этом сообщает MK.RU.

Каменщиков уточнил, что в настоящее время находится в Майами. «Теперь могу быть полноправным членом американского общества», — подчеркнул он.

19 мая стало известно, что Каменщиков был задержан на границе Мексики и США. В Приморье сообщили, что политик не появлялся на заседаниях с момента начала специальной военной операции России на Украине. Тогда россиянин публично выступил против ее проведения.

Интересно, сколько ещё у нас в России коммунистов, мечтающих стать «полноправным членом американского общества»? И сколько у нас в блогосфере полноправных членов американского общества, славословящих Сталина и призывающих Россию свернуть к коммунизму?