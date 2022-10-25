Мнение: Компас в ресурсе имиджа

Давайте разберемся, что мы будем делать с вами послезавтра (26.10.2022) на тестировании по имиджу.

Места будут продаваться завтра (25.10.2022) с 10 утра по Москве. Стоимость тестирования будет 5 000 руб.

Тестирование будет открыто в течение всего дня, чтобы все успели его пройти.

Для нормального прохождения теста достаточно часа, но вы можете проходить его и дольше, пока не закроется.

На тесте будут показаны 10 персон и к каждой будут вопросы для анализа имиджа и варианты ответов, из которых вы должны выбрать верные.

Чем больше верных ответов, тем выше балл. Чем выше балл, тем вероятнее сертификат.

Я надеюсь подготовить к следующей осени или даже к лету имиджмейкеров, чтобы они могли помогать людям.

Давайте коротко повторим, что мы знаем про типы имиджа.

Круг типов имиджа не случайно напоминает круг ресурсов.

Деление круга на 12 частей – общий принцип круговорота времени и вещества.

Про время все хорошо знают. 12 месяцев образуют годовой цикл, зима переходит в весну, весна в лето, лето в осень, осень в зиму. 12 часов образуют часовой круг с циферблатом и, дойдя до 12, стрелка начинает новый круг.

Про круговорот вещества знают физики, химики и алхимики. Последние описывают 12 алхимических стадий превращения первовещества.

У Аристотеля, отца алхимии, вся материя описывается с помощью 4 главных качеств: жесткости, мягкости, тепла и холода.

Каждая пара из этих двух качеств образует свой элемент.

Элемент Огня: жесткий и горячий. Элемент Земли: жесткий и холодный. Элемент Воды: мягкий и холодный. Элемент Воздуха: мягкий и горячий.

4 основных элемента дополняются еще смешанными, так образуется круг из 12 типов материи.

Именно этот круг и лежит в основе системы 12 типов имиджа.

Каждый из типов имеет свои точные характеристики и свое процентное содержание холода-тепла, жесткости-мягкости, поэтому из всех имиджевых инструментов, касающихся и выбора стиля (одежда, аксессуары, прическа), и кинетики (мимика, пластика), и вербалики (речь, приемы) мы можем точно выбирать подходящие и не подходящие типу.

Это позволяет в океане хаоса проложить кораблю точный маршрут, как если бы у вас появился компас.

Круг 12 типов имиджа и есть такой компас.

Умеющий пользоваться этим компасом избавлен от необходимости перебирать то одно, то другое, примерять на себя все подряд, ища подходящее, он может не действовать вслепую, пытаясь интуитивно нащупать или угадать, что идет ему, а что не идет, он может двигаться к цели быстро, получая на финише не только красоту, но и обаяние.

Обаяние – главная цель прокачки имиджа.

Красота со временем увядает, обаяние может становиться сильней. Красота зависит от физического здоровья, обаяние нет. Красоту можно спокойно созерцать на дистанции, обаяние притягивает как магнит.

Красота субъективна, обаяние объективно. При низкой значимости человека красота его перестает замечаться, а обаяние не дает значимости снижаться. Когда говорят, что “с лица воды не пить”, не упоминают, что обаяние – это и есть та самая вода, поток, увлекающий быстрым течением.

Обаяние в какой-то мере неуловимо для изучения, но существует рыболовная сеть, в которую его можно поймать и рассмотреть.

И на следующих курсах мы этим займемся. Такая сеть у меня имеется, а отчасти есть уже и у вас.

Но пока мы в самом начале и наша задача проще.

Нам нужно всего лишь научиться определять, к какому типу из 12 относится конституция человека.

Для этого мы должны знать, какие черты конституции соответствуют жесткости-мягкости, теплоте-холоду.

И мы должны видеть, что в имидже человека противоречит его конституции, чего его имиджу не хватает, тепла или холода, жесткости или мягкости.

Если мы видим это, мы знаем, чего мы должны добавить, а что убрать.

Когда вы познакомитесь с матрицами имиджа, вы сможете составлять образ человека из пазлов.

И делать вы будете это не наугад, а видя и понимая, что вы делаете и зачем.

Это позволит учитывать такие нюансы, которые никогда не сможет учесть даже самая лучшая интуиция и самый хороший вкус.

С прокачкой имиджа та же самая ситуация, что и с рыбалкой. Бывают стихийные нерыбы, талантливые от природы, имеющие хорошие границы, но никогда стихийная нерыба не сравнится с тем, кто научился рыбалке осознанно и получил не интуитивное понимание, а ясное представление о работе поля и функциях границ.

То же самое касается имиджа. Некоторые талантливые стилисты чувствуют архетипы интуитивно, они не могут сформулировать, почему вот это человеку идет, а это нет, почему женщине с длинным носом нельзя завязывать бантики, а мужчине с окладистой бородой не идут шорты. Им очевидно, что диссонанс, но почему так, они не могут сформулировать. Люди с хорошим вкусом пользуются выражениями “перегружено”, “противоречит”, “пропадает”, но почему, а шут его знает, просто их глаза видят конфликт.

Вы же, зная, что теплому типу не идет холодная декорация, а жесткому типу не идет мягкая, сможете создавать идеальные образы.

Как китайский иглотерапевт видит, что надо добавить иголками Ян или Инь, а аюрведический врач добавляет к пище пациента Вату или Питту, так и вы будете знать, что надо добавить жесткости или тепла или холода, а главное, как это сделать: посредством чего и в какой дозе.

Давайте попробуем поиграть немного на опережение.

Пока вы еще мало знаете о том, какие элементы имиджа добавляют жесткость или тепло, но кое-что все-таки знаете, испытайте себя.

Публикуйте свои фото, а другие пусть пишут, чего вам не хватает, а чего перебор и как эту ситуацию исправить.

4 параметра оценивайте: жесткость, мягкость, холод и тепло.

Вы такое количество мне фотографий для тестирования прислали, что их даже отсмотреть все сложно.

10 штук выберу для теста, а некоторые другие будем использовать в постах об имидже.

Например, сейчас.