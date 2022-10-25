 

Мнение: Расчеловечивание

25.10.2022, 0:38, Разное
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Невозможно привыкнуть к скотству, которого в России уже никто не стесняется. Вот этот психопатический текст принадлежит очередному “военкору”, на тг-канале которого почти 50 тысяч подписчиков. Чем и как мы будем оправдываться за то, что породило на нашей земле столь откровенных мразей? Причем одни мрази делают, а другие – это оправдывают. И больше – ничего, одно лишь одобрительное молчание скотов.

В конце концов, плевать бы на то, что автор у этого отрывка – откровенно сумасшедший психопат. Понятно, что в любом обществе есть и будут психопаты, от этого никуда не деться. Но – психопатам место среди маргиналов, в подполье, среди крыс, на помойке. Там – это нормально.

Однако – не у нас, не в России. В России вот ЭТО – мейнстрим. А удел маргиналов – лозунги типа “Мы за мир” и “мы против войны”: за то и другое могут и посадить на реальные сроки, а ТОЛПЫ психопатов будут таким людям плевать в лицо и обливать “презрением”. Вывихнутый мир, как в “Гамлете”.

Источник: Размышления вольного социолога


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