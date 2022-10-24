 

“По квартирам ходят”: двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков

24.10.2022, 15:56, Разное
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По данным информационного агентства URA.RU в
городе Верхняя Пышма в Свердловской области появились лже-коммунальщики. Известность история получила из-за удивительного
сходства одного из мошенников с известным артистом Филиппом Киркоровым.

“Два молодых человека ходят по
квартирам, спрашивают есть ли жалобы на воду. Они не от наших управляющих
компаний”, — рассказывают жители.

Мошенники ходят по квартирам и выясняют, есть
ли жалобы на воду. Так, мошенники предлагают жителям платные услуги
по ремонту, чтобы содрать три шкуры с доверчивых стариков. Копия Киркорова
работает в паре то с другим мужчиной, то с женщиной.

После обращения в
дежурную часть одной из жительниц Верхней Пышмы, сотрудники полиции начали
проверку. Если двойника Филиппа Киркорова задержат, ему светит серьезное
наказание.

На днях полиция
Подмосковье задержала злоумышленников, которые под видом Центробанка пытались
похитить у женщины около 2,5 миллионов рублей. Трое мужчин были задержаны, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Случаи
мошенничеств растут с каждым годом. Появляются все новые виды обмана,
заставляющие людей отдавать свои деньги. Юрист Иван Соловьев в разговоре с RT рассказал, что самой популярной
схемой мошенничества сейчас стали “инвестиции” в самые разные
проекты. Видимо, двойник Филиппа Киркорова решил воспользоваться более “традиционными”
схемами обмана.


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