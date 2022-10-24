 

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства

24.10.2022, 15:56, Разное
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Разговоры о лабораторном происхождении коронавируса, который выявили в конце 2019 года, ходили давно, и вот наконец-то домыслы получили подтверждение благодаря немецкому ученому Валентину Бруттелю. В недавной беседе с порталом N-tv он рассказал о проделанной работе.

По словам эксперта, он еще в прошлом году заметил аномалии в SARS-CoV-2, и с тех пор более детально изучает коронавирус. В этом ему помогают другие исследователи. На данный момент ученые имеют неопровержимые доказательства того, что вирус создали в лаборатории.

В SARS-CoV-2 обнаружили, говоря понятным языком, “отпечаток пальца”. Бруттель заявил, что в геноме вируса имеется повторяющийся паттерн. Ученый увидел характерный узор, который может сформироваться только в том случае, если РНК-вирус подвергся модификации в лаборатории.

“Наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса”, – сказал эксперт.

Кто именно создал вирус, который спровоцировал пандемию, точно неизвестно. А ведь почти за три года от ковида (болезни, которую вызывает коронавирус) в мире умерли более 6,5 миллиона человек, из которых почти 390 тысяч – в России.


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