Мнение: Сунак

Риши Сунак после отказа Бориса Джонсона участвовать в гонке за лидерство в партии становится основным кандидатом в премьеры Великобритании. Нюанс в том, что Сунак – потомок индийских переселенцев в метрополию и по факту его возможное премьерство – примерно как президентство Обамы в США. Ранее немыслимое.

Можно предвидеть очередной глум от российских пропагандистов о том, что расовые британцы сдают позиции. Глупый глум, так как свежая кровь – это всегда гут. Застой – это всегда болезнь.

Бытует легенда, что царь Николай Первый в разговоре с Астольфом де Кюстином показал ему на своих придворных со словами: «…Вот этот мой приближенный – поляк, вот немец. Вон стоят два генерала – они грузины. Этот придворный – татарин, вот финн, а там крещеный еврей. – Тогда где же русские? – спросил Кюстин. – А вот все вместе они и есть русские…»

Пещерный национализм, когда принадлежность к нации измеряют по черепам и носам, не новость. В свое время я общался с покойным Просвирниным – вынужденно, как сотрапезник по «25 января», который тоже быстро выродился из неплохой исходной идеи в нечто убого-пафосно-националистическое. И тогда я был крайне удивлен унылым бытовым и примитивным национализмом просвирнинской тусовки. Со своим загадочным сленгом про «многонационалов», «новиопов» и что-то там еще – не запоминал даже.

Человек – существо социальное. Происхождение играет исключительно биологическую роль. Негры статистически более физически выносливы, у белых лучше развита когнитивная составляющая, азиаты – идеальные коллективные существа на инстинктивном уровне. Но биология – очень небольшая часть того, что делает нас людьми. Социальные навыки, культура, воспитание, образование и много чего еще в сумме дают тот фьюжн, который и делает людей русскими, англичанами, американцами или бразильцами. Происхождение на этом фоне перестает играть не только определяющую, а вообще значимую роль.

Русский Путин смертельно враждебен России не потому что он русский, а потому, что он Путин. Со всем его бэкграундом, который невозможно отменить и изменить. Социальное, культурное, когнитивное для человека всегда будет важнее генетики. Для лошади или собаки родословная – это ключевой фактор. Загонять человека в паспортные данные и делать на их основании выводы – глупее истории не придумаешь.

Поэтому неважно, кто встанет у руля Великобритании – Джонсон, Трасс, Тэтчер или Сунак. Они – британцы, всё остальное вторично. А вот те, кто будет упирать на цвет кожи и волос (или по-современному на какую-нибудь «гаплогруппу») – те идиоты. И для них тоже всё остальное будет вторично.

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